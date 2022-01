Chtěl se zalíbit spolužačce, a tak začal podnikat

S dovršením plnoletosti si nešel na úřad jen pro řidičský průkaz jako řada jeho spolužáků, ale zamířil i do dalších dveří, kde si vyzvedl živnostenský list a začal se živit montováním solárních elektráren. „Já mám přitom panickou hrůzu z výšek,“ podotýká. Strach překonal, šplhal po střechách, a tak si vydělával si první větší peníze.

U tohoto podnikání ale nezůstal. Při studiu kybernetiky na Vysokém učení technickém v Brně hledal někoho, s kým založí druhý Apple. To se sice podle něj nepovedlo, nakonec ale přece jen našel něco, u čeho věřil, že uspěje.

Rozhodl se, že se s kamarádem bude věnovat automatizaci výrobních linek ve firmách. Rodiče i pedagogové jej od toho zrazovali, to ale Pavla Bortlíka ještě více motivovalo do toho jít. „My jsme navíc nechtěli dělat něco malého, ale jeli jsme se nabízet rovnou do automobilky,“ říká. Tam se dvěma mladým klukům vysmáli, ti se ale nevzdali.

Zástupci firmy jim tak nakonec dali zadání na vylepšení výroby, které jim nikdo nebyl schopen vytvořit. Věřili, že se tak neobytné dvojice zbaví. Jenže oni zadání splnili. „Naše první zakázka tak byla za 6,5 milionu korun,“ diví se i dneska ve vzpomínkách na rok 2014, kdy firmu Acam Solution s kamarádem zakládali.

V tu chvíli měli v kapse trumf, že umí vyřešit zdánlivě neřešitelný problém. A na tom profitují dodnes. Loni už obrat firmy dosáhl částky 100 milionů korun a počet zaměstnanců se zvýšil na sedmadvacet. Jedním z nich je právě i jeho otec. Celkem netypicky tak syn šéfuje otci. „Jsem rád, že tady je, i když by mi to asi nevěřil,“ doplňuje Bortlík. A se smlouvami mu vypomáhá i jeho žena, která je vystudovaná právnička.

Vedle řešení složitých zadání ale jeho firma přišla na trh také s modulární automatizovanou linkou, tedy takovou, kterou mohou využít především malé a střední podniky, jimž by se jinak za vysoké náklady nevyplatilo automatizovat. „My jsme ale přišli s řešením, že uprostřed naší linky je robot a kolem něj ze všech stran jsou moduly, kde robot pracuje. Může se tam vyrábět jeden produkt, ale i více. Základní výhodou však je, že se mohou jednotlivé moduly měnit, jak se mění zakázky firmám,“ popisuje Bortlík systém, který by do budoucna chtěli vyrábět i sériově.