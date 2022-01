Přikrývky proti roztočům nastartovaly cestu k úspěšným nanorouškám

Zakladatele firmy, Jiřího Kůse (58) z Písku, vždy lákaly nové výzvy. Vystudoval dvě vysoké školy, naučil se mluvit pěti světovými jazyky a hned v 90. letech se pustil do podnikání.

Nejprve se věnoval oboru elektro, později se ale se spolužákem z vysoké školy rozhodli, že otevřou obchod s nanoprodukty, kterých v té době ve světě moc nebylo. Na přesnější směr, kterým se ubírat, pak dvojici navedl expert na textil Josef Handrejch. Zabýval se tehdy zrovna nanomateriály, v nichž viděl zajímavé využití pro alergiky.

Od myšlenek už pak nebylo daleko k činům. V roce 2012 tak vznikla písecká společnost s názvem nanoSPACE. První výrobce na světě v oblasti protiroztočových povlaků, přikrývek a polštářů s nanovlákennou membránou.

Jiří Kůs založil Asociaci nanotechnologického průmyslu ČR a do týmu přibral svou dceru Lucii Konečnou (29). „První materiál nebyl úplně dokonalý, ale fungoval. Od alergiků jsme získávali kladné ohlasy,“ vzpomíná Lucie Konečná, která firmu převzala a momentálně řídí provoz.

Společnost investovala nemalé částky do dalšího vývoje materiálu. Současně ale musela držet velký sklad na zboží a peněz ubývalo. Když už to vypadalo, že bude muset rodina část firmy odprodat, vtrhla do světa pandemie covidu. Pro nanoSPACE tak začala nová éra, která situaci úplně změnila.

„Už dříve jsme byli jediným prodejcem nanoroušek. Do té doby je ale kupovali například lidé s onkologickým onemocněním, najednou jsme během krátké doby vyprodali veškeré zboží, včetně lůžkovin, z nichž lidé šili roušky, byť jsme upozorňovali, že pro tento účel to není vhodný materiál,“ vypráví Konečná.

To, co na první pohled vypadá jako podnikatelský sen, mělo však k ideálu ve skutečnosti daleko. „Měli jsme kvůli nedostatku financí zastaralý e-shop, všechno jsme dělali manuálně. Během několika desítek hodin jsme nejen vyprodali veškeré zboží, ale ocitli jsme se i v minusu a dlouho jsme se z něj dostávali. Ačkoliv naši dodavatelé slibovali, že nám vše dodají, stihli prodat i vlastní zásoby a my tak neměli zboží, které jsme nabízeli. Měli jsme špatné recenze, vraceli jsme spoustu peněz. Tehdy to vypadalo, že nepřežijeme,“ přiznává.

Nakonec se ale společnost spojila s dalšími firmami z Asociace nanotechnologického průmyslu a začala vyrábět nanoroušky pro jihočeské nemocnice, v další fázi se soustředila na pratelné nanoroušky a antivirové šátky. „Nanoroušky a respirátory v začátcích pandemie tvořily asi 99 procent prodeje. Dnes tvoří covidové produkty zhruba 60 procent. Přidali jsme nanomódu, kosmetiku a rozšířili jsme portfólio lůžkovin,“ podotýká Konečná.

Že se firmě daří dokazují čísla. Před pandemií měla nanoSPACE obrat tři miliony korun ročně, v roce 2020 už to bylo 130 a loni přes 150 milionů korun. Zisk loňského roku nemá ještě spočítaný, ale předloňský činil 24 milionů korun a stále stoupá.

NanoSPACE také rozšířila řady zaměstnanců. Zatímco v začátcích měla jen jednoho, dnes v kancelářích pracuje dvanáctičlenný tým a desítky lidí pracují v externím skladu. „Další spolupracovníky máme i v šicích dílnách. Nejsou to sice naši zaměstnanci, ale dáváme jim práci. Během pandemie totiž spousta dílen v Jihočeském kraji přišla o zakázky. Tím, že jsme s nimi začali spolupracovat, nemusely propouštět,“ naznačuje Konečná.

V lednu se svými produkty společnost nanoSPACE okouzlila i Dubaj, kde se koná světová výstava Expo. „Naše expozice má velký úspěch. Dostali jsme i pozvání do tamní televize, Dubaj TV, což je největší studio na Středním východě. Pro Američany, Izraelce i Dubajce jsou nanoroušky něco, co se snaží teprve vyvíjet. Znají sice nanomateriály, ale pořád pro ně hledají využití. V Americe jsme zaznamenali zprávu, že budou zkoušet vyrábět nanorespirátory, zatímco v Čechách je několik firem, které je už dávno vyrábí a prodávají,“ říká.

Firma má velké plány i do budoucna. Chce se věnovat udržitelnosti, protože věří, že právě nanotechnologie mohou pomoct s různými ekologickými problémy, které dnes svět trápí. „Budeme se věnovat pomalé módě, je vyráběna ekologicky a nepodléhá trendům. Díky nanomateriálu je naše oblečení navíc antibakteriální. Cílíme i na udržitelnou, hlavně cirkulární kosmetiku a filtraci, protože nanovlákenné materiály jsou skvělé pro filtraci vody i vzduchu,“ poodkrývá plány Lucie Konečná.