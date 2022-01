Kryptobanka neuspěla, s nástrojem pro vývojáře oslnili Silicon Valley

Začínali v bankovním sektoru. Pak vylétly kryptoměny a Jiří Kobelka a Samuel Šramko se rozhodli, že naprogramují kryptobanku, která by fungovala jako běžná banka, jen by místo korun „vydávala“ třeba bitcoiny. Podařilo se. Jenže nenašli investora, jakého by si přáli, a banka nevznikla.