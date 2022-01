Největší firma na čištění olejů sváží tuky z 24 tisíc restaurací

„Nebyli jsme tím, kdo s nápadem vykupovat, čistit a dál prodávat použitý olej z kuchyní a restaurací přišel. My jsme byli původně jen investory. Ale postupem času se situace vyvinula tak, že jsme stáli před rozhodnutím, jestli peníze odepíšeme, nebo se budeme ve firmě angažovat více, abychom ji dostali do kondice,“ vzpomíná Kubala na začátek svého působení ve společnosti Trafin Oil.

„Rozhodli jsme se pro firmu. Stálo nás to sice další peníze a spoustu práce, ale nelitujeme. Zatímco dříve jsme podnikali ve finančnictví a jediným výsledkem naší práce byly peníze a pohyby na kontě, podnikání v tomto oboru nám oběma dává daleko více. Může to vypadat jako fráze, ale když si uvědomím, že to, co děláme, ve výsledku pomáhá přírodě, tak jsem určitě spokojenější,“ doplňuje Hába.

Jejich firma je v současnosti lídrem na trhu s použitými oleji. Ze zhruba šedesáti tisíc tun jedlých olejů, které se ročně v Česku využijí, zpracují a připraví pro další využití okolo deseti tisíc tun. „Druhý největší zpracovatel má zhruba poloviční objem, další jsou ještě menší,“ přibližuje trh Kubala.

Firma dodává vyčištěné oleje největším světovým zpracovatelům. Jen v Česku sváží použité jedlé oleje z více než 24 tisíc hospod, hotelů, restaurací nebo vývařoven. „Působíme i na Slovensku a v Polsku,“ přidává další detaily z působení firmy Kubala.

„Použitý olej se sváží do našeho závodu ve Vrbici u Bohumína, kde působíme v areálu bývalé šachty. Už je nám to tam ale malé, takže se budeme stěhovat do nového závodu v Horní Suché,“ informuje o plánech do budoucna Hába.

Průmyslová zóna v Horní Suché stojí, podobně jako současný závod Trafin Oilu, na území bývalé šachty. Podobnost není náhodná. „Oleje čistíme při teplotě zhruba šedesát stupňů Celsia, takže jde o energeticky náročnou činnost,“ popisuje Hába. „Proto jsme hledali území v blízkosti bývalé šachty, kde se těží a nadále bude těžit plyn. Ten totiž potřebujeme pro náš provoz, který je díky tomu levnější,“ vysvětluje.

Po dokončení nové továrny se chtějí majitelé Trafin Oilu zaměřit na další růst firmy. „Nabídneme některým konkurentům, že bychom je převzali, to se nám jeví jako nejschůdnější cesta. A v současném závodě ve Vrbici chceme vybudovat vývojové centrum, kde bychom se zaměřili na výzkum čistění olejů,“ nastiňuje další plány Kubala.