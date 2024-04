Parkovné se bude kvůli fandům platit i v neděli. Chtějí to lidé, namítá město

Zatím je v Pardubicích praxe taková, že ve středu města se platí parkovné ve všední dny a v sobotu dopoledne. Ovšem zdá se, že od léta řidiči budou muset platit i za zbytek víkendu. Radní totiž připravují změnu vyhlášky.

„Zaslechl jsem, že vedení města chystá docela výraznou změnu v systému placeného parkování. Myslím, že to řadu lidí naštve,“ uvedl opoziční zastupitel za KDU-ČSL Vít Ulrych, díky jehož aktivitě se informace o zásadní změně dostala na veřejnost. Lidovec totiž kladl otázky ohledně parkování náměstku pro dopravu Janu Hrabalovi z ANO.

A ten přípravu novinky potvrdil. Podle něj po ní třeba lidé ze sídliště Závodu míru sami volají. „Odbor dopravy tímto záměrem reaguje na četné stížnosti občanů rezidentů, kteří během víkendů nemohou v lokalitách u třídy Míru a sídliště Závodu míru zaparkovat z důvodu sportovních a kulturních akcí v enteria areně a na Stadionu Arnošta Košťála,“ uvedl Jan Hrabal.

Pokud změna projde schvalovacím kolečkem na radnici, tak se bude platit za parkování na ulici každý den od 6 do 22 hodin, tedy včetně sobot a nedělí. Což však zkomplikuje a prodraží lidem třeba návštěvy příbuzných.

Ne každému se plánovaná změna líbí

„Když za mnou přijede na víkend přítel, nechá auto v Polabinách a jde pro něj až v sobotu odpoledne. Nyní to tedy bude ještě horší, radost z toho nemám. Navíc cena 20 korun za první hodinu a za každou další 40 korun je přehnaná, když spočítám celou dobu, vyjde mi cena za parkování přes šest stovek za den,“ řekla obyvatelka sídliště Závodu míru, jejíž jméno redakce zná, ale ona si nepřeje být v této věci jmenována.

„Chystané řešení se mi nelíbí. Sama jako rezidentka s fanoušky problém fakt nemám. Ano, parkují nám pod okny a podél silnice, ale za pár hodin jedou zase pryč. Je to jen v sezoně a rozhodně ne každý den, spíš nárazově,“ dodala.

Nově by se mělo platit po celý víkend i v ulicích U Stadionu, U Divadla, v Jindřišské, Za Pasáží, Sladkovského (od Sukovy třídy po ulici Smilova), na Bělobranském náměstí, v ulici Na Třísle, na Vrchlického nábřeží a vlastně v celém okolí Pernštýnského náměstí. Další změny na základě podnětů občanů plánuje odbor dopravy zavést v okolí náměstí Československých legií.

„Budou tam v případě schválení místa pouze pro rezidenty, a to od pondělí do pátku od 18 do 6 hodin a od pátku do soboty od 18 do 7 hodin. V ostatní časy od pondělí do soboty zůstávají tato místa smíšená. Jednoznačným cílem je posílení práv rezidentů v kritické časy,“ doplnil Hrabal, podle kterého však ani tímto krokem změny nejspíše končit nebudou.

Podle něj, ale i ostatních politiků bude totiž nutné řešit také situaci v Polabinách, kde se obyvatelům parkuje zřejmě vůbec nejhůře z celého města. I tam fanoušci nechávají třeba v případě hokejových zápasů svá auta.

„Jakmile se v neděli hraje hokej a my přijedeme třeba z chaty, šance na zaparkování alespoň v relativní blízkosti našeho domu je minimální. Musím počkat, než skončí zápas, a přeparkovat,“ uvedl Zdeněk Havránek, který bydlí v Lonkově ulici na kraji Polabin.