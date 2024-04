Bezplatné parkování u pardubického letiště příští rok skončí, firma prodělává

Pouze mezinárodní letiště v Pardubicích a v Karlových Varech nabízejí cestujícím, že si před odletem mohou u terminálu zaparkovat auto zdarma, na jak dlouho chtějí. To by se ale v Pardubicích mělo změnit. Firma EBA vlastněná městem a krajem hodlá parkování zpoplatnit.

„Zavedeme u letiště placené parkování, což by mělo vylepšit ekonomiku firmy,“ uvedl na jednání pardubických zastupitelů náměstek primátora Jakub Rychtecký. Město odhaduje, že poplatky za parkování by mohly vynést až osm milionů korun ročně.

U ostravského letiště lidé platí sto korun za den, v Brně tisíc korun za týden, kolik to bude v Pardubicích, není jasné. „Cena za parkování by měla být spíše symbolická, ale zatím jsme neřekli, jaká to bude částka. A pokud některá společnost nabízí parkovné v ceně letenky, na tom se musíme dohodnout, to budeme muset respektovat,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš (ODS).

Jasné není ani to, kdy se začne poplatek vybírat. Parkovací automaty zde budou až příští rok. Kraj si však přeje, aby lidé platili dříve. „Myslíme si, že na odstavné ploše by se mělo začít vybírat parkovné už letos. Hledáme každou korunu,“ řekl Kortyš.

Pardubické letiště zájemcům může nabídnout 1 200 parkovacích míst jen sto metrů od terminálu. Parkovací místo není nutné nejen platit, ale ani si jej rezervovat. To cestující oceňují. Někteří si sem dokonce před rodinnou dovolenou odstavují auta hned dvě. „Je to bezpečnější než ho nechat na ulici. Tady je to střežené, nikdo by si nedovolil ho vykrást,“ uvedl jeden z pravidelných pasažérů z Pardubic.

Pardubická opozice varuje, že část lidí může novinka odradit. „Zpoplatněním parkoviště u letiště možná přijdeme o přidanou hodnotu našeho letiště a konkurenční výhodu, kterou máme proti jiným letištím,“ uvedl pardubický zastupitel za Piráty Dominik Bečka.

Pardubické civilní letiště je dlouhodobě ve ztrátě. V roce 2023 činila 30,8 milionu korun, loni už byla podle Kortyše kolem 15 milionů. Město, kterému patří dvě třetiny společnosti EBA, a kraj s třetinovým podílem to každý rok řeší navyšováním základního jmění. Radnice a kraj tak poslaly firmě už zhruba tři čtvrtě miliardy korun. A nyní Pardubice s krajem znovu pošlou firmě dvacet milionů. Podle Rychteckého je to však tentokrát zejména kvůli chystaným investicím na letišti.

Opozice v Pardubicích to kritizuje. „Moc se mi nelíbí, že máme do letiště investovat další veřejné peníze. Vadí mi, že největší položka má jít na výběr parkovného, což je výnosná činnost, takže by šla určitě hradit jinak než navyšováním základního jmění,“ uvedl zastupitel za TOP 09 Martin Slezák.

Zájem o pardubické letiště stoupá. Loni odbavilo 123 tisíc pasažérů, letos město s krajem očekávají, že poprvé prolomí hranici dvě stě tisíc. Mezi největší taháky by vedle dovolených ve Středomoří měla patřit nová linka Barcelona-Girona, která bude v provozu od dubna. Provozovat ji bude dopravce Ryanair, z Pardubic už létá do Alicante. Letiště také avizovalo, že letos nabídne 14 charterových míst v deseti zemích světa.