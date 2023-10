Armáda zmodernizuje letiště v Pardubicích. Poslouží v případě výluk základen

„Účelem smlouvy je provedení rekonstrukce infrastruktury letiště v Pardubicích s cílem zabezpečení provozu letadel AČR při výlukách letového provozu leteckých základen AČR a dodávka a instalace k tomu nezbytného movitého majetku, v souladu s projektovou dokumentací,“ uvádí ministerstvo obrany v dokumentaci k rozsáhlému projektu.

Stavbu a modernizaci zrealizují společnosti Metrostav DIZ s.r.o a Marhold a.s. za 416 milionů korun včetně daně. Celkový rozsah není znám, s ohledem na předešlé rekonstrukce ale je zřejmé, že půjde o výrazné změny v zázemí, ale i zabezpečení. Jen část dokumentace je veřejná, bližší specifikace jsou ve stupni utajení „vyhrazené“.

Nákladná rekonstrukce bude trvat dva roky, respektive podle smlouvy bude provedena nejpozději do 750. kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Tu podepsala za obranu ředitelka sekce majetkové Marta Kopecká 23. října 2023.

Realizaci tak již nic nebrání. I přes to, že obrana tvrdí, že rekonstrukce nesouvisí s nákupem F-35, je zřejmé, že i toto letiště se stane záložním pro veškerou leteckou armádní techniku, v budoucnu tak i strojů páté generace.

Ten podle zástupců obrany nepotřebuje i přes proklamace některých odborníků žádné specifické podmínky, vyjma důkladného zabezpečení. „Na dnech NATO byly F-35 ostatně provozovány z Mošnova, norské provedly nácvik provozu z finských silnic,“ uvedla Simona Cigánková, mluvčí obrany.

Letiště už modernizací prošlo

Modernizací prošlo letiště už od května 2011 do poloviny roku 2012. Dočkalo se třeba rozšířené ranveje, pojezdové plochy, vybudovalo se další zázemí, včetně vylepšených postupů tankování a další úpravy. Zatím poslední významnou rekonstrukcí byla před šesti lety výstavba nového terminálu Jana Kašpara s větší kapacitou za zhruba čtvrt miliardy korun.

A právě nynější rozsáhlá rekonstrukce letiště značí, že bude zdejší prostor využíván i nadále a co víc, je velmi pravděpodobné, že v případě potřeby zde vznikne zabezpečení i nejmodernějších letounů páté generace F-35. Ty by měla získat do roku 2035 i Česká republika. S provozem běžných i těch méně běžných vojenských letounů má letiště bohaté zkušenosti.

Létající tanker KC-135 americké Národní gardy z Nebrasky na pardubickém letišti (5.5.2022)

V Pardubicích opakovaně přistával například letoun včasné výstrahy AWACS, konkrétně Boeing E-3 Sentry, případně tanker Národní gardy z Nebrasky KC-135. „Pardubické letiště je připravené poskytnout podporu spojeneckým letounům, a to včetně těch, které jsou určeny ke strategické přepravě na dlouhé vzdálenosti,“ vysvětlil při rozsáhlém, loňském cvičení tehdejší velitel Vzdušných sil Armády ČR generál Petr Mikulenka.

Modernizace se dočká také Čáslav

Modernizací v brzké době projde také 21. základna taktického letectva Čáslav, která se v budoucnu stane domovem zmíněných F-35, nyní jsou zde stávající stíhačky JAS-39 Gripen a podzvukové bitevníky L-159 Alca. „Tuto rekonstrukci plánujeme začít v roce 2026 a trvat by měla dva roky. V této době bychom působili z pardubického letiště a z Náměšti,“ řekl v prosinci minulého roku v rozhovoru pro iDNES.cz velitel základny Jaroslav Tomaňa.

Znamená to, že modernizace letiště v Pardubicích by se neměla opozdit, aby bylo možné podle plánu vybudovat novou dráhu a další zázemí na základně Čáslav. Ta se musí pomalu připravit ne na jednu letku stíhaček, jak tomu je nyní, ale na dvě, tedy 24 letadel.

Pro armádní potřeby letiště v Pardubicích slouží zejména k výcviku. Státní podnik LOM Praha, který provozuje Centrum leteckého výcviku, zde cvičí armádní piloty včetně těch zahraničních. V moderní simulační části je možný výcvik provádět na letounech L-159, JAS-39 Gripen a krátce i F-16. Dá se předpokládat, že v budoucnu zde vzniknou kapacity i pro výcvik na letouny páté generace F-35 Lightning II.

Praktický výcvik se pak děje také na vrtulnících, například na modelu Enstrom a Mi-171, ale i na cvičných letounech Zlín, či L-39 (brzy i verze NG), nebo na Turboletu L-410. Piloti zde tak získávají první zkušenosti, které poté rozvíjejí na leteckých základnách.

Letiště Pardubice vzniklo za první republiky, do roku 1995 sloužilo především k vojenským účelům. Civilní provoz zahájila v roce 1995 série charterových letů společnost Fischer Air. V roce 2012 letiště odbavilo 125 tisíc cestujících a překonalo tak například letiště Karlovy Vary.