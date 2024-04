Bývalý politik vyrazil do ulic v mikině s velkým Z. Zajímá se o něj policie

„Podporuju zánik státu Ukrajina. Jeho existence nemá smysl. Utíkají z ní lidé, vylidňuje se,“ uvedl Pavel Křivka pro MF DNES.

Pardubické kriminalisty Křivka zaujal, jakmile se objevil snímek v proruském oblečení na sociální síti. „Zmíněným případem se zabývají pardubičtí kriminalisté, kteří prověřují veškeré jeho okolnosti. Více informací poskytneme, jakmile to bude možné,“ řekla policejní mluvčí Andrea Muzikantová.

Vášnivý pěstitel skalniček a překladatel prý oblečení s proruskými motivy koupil v Číně. „Mám ještě další tři, klidně prodám. Tam je toho spousta. Vrátil jsem se z Číny nedávno, byl jsem tam učit češtinu,“ uvedl Křivka a dodal, že se tam dá sehnat i pěkná bunda s ukrajinskými motivy.

„Jen mne mrzí, že včas nepřišlo tričko se Stalinem, to jsem chtěl také,“ dodal Křivka, kterého vyfotil na třídě Míru válečný reportér Lidových novin Tomáš Vlach.

„Chodím takto ven už nějakou dobu. Zatím mi nikdo nenadával. Jenom jednou mi chlap povídal, co to tady máme za ‚rusáka‘. Přiznám se však, že do Prahy bych v této mikině nejel,“ uvedl Křivka.

Pokud by takto oblečený vyrazil třeba na demonstraci, nejspíše by ho policisté zadrželi. Už desítky případů souvisejících se schvalováním, podporou či propagací ruské invaze na Ukrajinu skončily u soudu s následným trestem. Ale podle policie vždy záleží na kontextu.

„Pokud jde o používání symbolu ‚Z‘, je nutno zdůraznit, že možný trestně-právní postih se netýká paušálně vyobrazení tohoto písmene, avšak je vždy nutné posoudit konkrétní kontext a okolnosti vyobrazení,“ uvedla před časem policejní mluvčí Lucie Žárská.

Svým oděvem vzbudil bývalý politik po 15 letech zase rozruch. „Politicky už činný nejsem. Jen chci podporovat v evropských volbách jednoho kandidáta SPD. Jinak co se týče té mikiny, tak jsem si řekl, že mne Fialova vláda už štve tolik, že se přestanu bát a vezmu si ji na sebe,“ doplnil Křivka, který měl vyhraněné názory už při své politické misi ve Straně zelených. Často se pouštěl do pří s tehdejším předsedou strany Martinem Bursíkem a také pořádně bouchl dveřmi, když stranu po neshodách s kolegy v roce 2009 opouštěl.

„Cítím, že další setrvávání ve straně lisabonské a radarové pravdolásky by mě velice kompromitovalo zejména po stránce morální,“ řekl v roce 2009 Křivka.

Účastník demonstrace dostal podmínku za Z a logo Wagnerovců: