Kraj chce, aby parkovací domy v areálu nemocnice postavil soukromník

„Pro nás to je jedna z variant, která by celou záležitost řešila, aniž bychom se museli do budoucna zabývat organizací parkování, to by bylo na třetím subjektu. Mohli bychom se soustředit na zdravotnické záležitosti. Považuji to za rozumné řešení, ale musí to být vyvážené pro obě strany,“ uvedl hejtman Martin Netolický (SOCDEM/3PK).

Krajští radní si objednali studii, která by měla říct, jak v rámci PPP projektu vyřešit právní, ekonomické i technické otázky. Při běžné výstavbě si stát, kraj či město objedná stavbu, v režimu PPP (partnerství veřejného a soukromého sektoru) si pořizuje službu. Uzavře smlouvu třeba na třicet let a během této doby se firma zavazuje, že projekt postaví a následně ho bude provozovat a opravovat. Veřejný sektor jí za to na oplátku bude posílat pravidelné platby.

Kraj už před pěti lety plánoval postavit ve spodní části areálu Pardubické nemocnice parkovací dům, ve kterém by mohlo být až šest set míst. Pak ale zjistil, že na to nemá dost peněz. To platí i nyní, 350 milionů korun, což je nejnižší odhad nákladů, je pro kraj moc.

Parkovací dům u heliportu

Druhý parkovací dům může vzniknout v prostoru současné plochy pro přistávání helikoptér, která po otevření nového urgentního příjmu s heliportem na střeše už nebude potřeba. Tam by mohly parkovat ve čtyřech patrech dvě stovky vozů. Kraj předpokládá, že by vznikl jako první. „Velký parkovací dům by pak následně mohl vzniknout v prostoru dnešního zaměstnaneckého parkoviště v Kyjevské ulici,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast investic Roman Línek.

Kromě řidičů, kteří nemají kde v nemocnici zaparkovat, tlačí na vznik parkovacích domů i sousední Pardubičky, které jsou přes den v obležení aut, která tam odstavují řidiči. Starosta obvodu Jan Procházka (ANO) vyjádřil spokojenost, že zástupci kraje na řešení pracují. „Jsme v kontaktu, bavíme se o tom,“ uvedl Procházka.

Riziko PPP projektu spočívá v tom, že dohodnout podmínky spolupráce je velmi složité a proces výběru soukromé firmy dlouhý. „Chápu, že soukromý investor v tom musí vidět ekonomiku, ale současně na tom nesmí tratit,“ uvedl hejtman.

Kraj vedle toho chce rozšířit parkování u spodní vrátnice v ulici Kyjevská v blízkosti železniční trati. Na tuto první etapu už hledá projektanta. Úpravou by zde mohlo vzniknout celkem 146 parkovacích míst, což by bylo o 60 míst více, než je tam k dispozici nyní.

Kraj tvrdí, že investice do parkování odkládal, protože se soustředil na budování nového pavilonu a zlepšení technického vybavení oddělení. „Nyní můžeme řešit další projekty, jako je například rozšíření parkovacích prostor, protože je jasné, že ne každý může na kontrolu či vyšetření přijet hromadnou dopravou nebo být přivezen rodinným příslušníkem. I ten však musí při čekání na svého blízkého najít parkovací místo,“ sdělila náměstkyně hejtmana Michaela Matoušková.