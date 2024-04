Miliardový projekt Dukla sportovní startuje, začne přestavbou staré haly

Za dva roky by měli mít pardubičtí basketbalisté na Dukle moderní tréninkovou halu. Zastupitelé města schválili opravu té stávající, která má to nejlepší dávno za sebou. Práce vyjdou na více než 160 milionů a začne se stavět letos.

„Hala bude primárně sloužit pro klubové zápasy a tréninky mládežnických týmů BK Pardubice. Úpravy zahrnují modernizaci administrativních, sportovních a ubytovacích prostor a také rozšíření technické infrastruktury haly. Rekonstrukci chceme zahájit ještě letos, hotovo by mohlo být v roce 2026, stavět by se mělo 17 měsíců,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký ze Žijeme pro Pardubice.

Podle něj má radnice akci finančně pokrytou. Přesto by radní rádi získali dotaci od Národní sportovní agentury. „Víme, že Národní sportovní agentura má omezené peníze na podobné akce, ale my se o tu dotaci zkusíme porvat. Náklady na stavbu podle dokumentace činí 164,2 milionu,“ doplnil Rychtecký.

Návrh na opravu haly prošel zcela hladce. Podpořilo ho 32 ze 39 zastupitelů. „Hala na Dukle není v dobrém technickém stavu. Musíme tento záměr podpořit. Jde nám o rozvoj sportovní infrastruktury. Navíc to je značně zanedbaný majetek města,“ řekl zastupitel z opoziční ODS Petr Klimpl.

Jediná a na pardubické poměry velmi mírná kontroverze přišla proto, že kvůli přestavbě haly budou muset padnout stromy v jejím okolí. „Byl jsem se na tom místě podívat a musím říct, že mne mrzí, že kvůli stavbě parkoviště má padnout pěkný vzrostlý strom. Vím, že na záchranu toho stromu je pozdě, ale do budoucna bych se snažil podobné velké stromy zachránit. Myslím, že to projektant mohl zvládnout,“ uvedl zastupitel za Stranu zelených Robert Hrdina, který navíc doplnil, že náhradní výsadba není dostatečné řešení. „Nové stromy začnou přinášet efekt za nějakých deset až patnáct let,“ doplnil.

Podle Rychteckého však zeleně v lokalitě spíše přibude. „K zeleni jsme v projektu přistupovali maximálně odpovědně. Bude velká náhradní výsadba. Byl bych proto smutný, kdyby se nám takový projekt zasekl na jedné jedli, když to řeknu bez obalu,“ řekl Rychtecký.

V prvním patře zrekonstruované haly bude umístěna vstupní hala s recepcí, kde bude i nové schodiště. V centrální části bude pak umístěno basketbalové hřiště s výsuvnými tribunami pro diváky s kapacitou 400 míst. V druhém patře haly navíc bude také hostel pro sportovce s kapacitou 12 lůžek a administrativní zázemí.

„V projektu nechybí ani galerie pro návštěvníky se sociálním zařízením a bufetem. Na střechu haly budou instalovány solární panely. V okolí haly s vjezdem z ulice V Ráji je řešena i doprava v klidu, kde posilujeme počty parkovacích míst,“ uvedl primátor Jan Nadrchal z ANO.

Basketbalový klub v současnosti využívá halu každodenně, a i tak musí využívat další tělocvičny ve městě, aby mohlo odtrénovat všech 200 dětí v devíti týmech a pěti přípravkách. V dopoledních a poledních hodinách do haly chodí sportovní gymnázium a ZŠ Resslova na hodiny tělesné výchovy nebo individuální tréninky. Zázemí posilovny, které je jediné ve městě připravené plně i na hendikepované sportovce, využívají například rovněž sportovci z klubu Atletika bez bariér.

„Po rekonstrukci budou velkou výhodou dvě nově vytvořená tréninková hřiště a možnost provádět dva tréninky současně. Ta vzniknou díky tomu, že se v hale zmenší hlediště. Máme dohodu s baskeťáky, že díky rozšíření kapacity tréninkových jednotek v rekonstruované hale nebude potřeba tolik využívat ostatních tělocvičen ve městě,“ dodal Rychtecký.

Oprava haly je podle radních první krok k zahájení kompletní přestavby areálu, který veřejnost zná pod názvem Dukla sportovní. Kdy se však politici pustí do dalších etap, během kterých má vyrůst úplně nová hala pro míčové sporty s kapacitou cca 3 500 diváků nebo krytá atletická hala, není jasné. Nicméně na projekt už město má územní rozhodnutí a na dvoranu a atletickou halu i stavební povolení. To bude mít do konce roku i multifunkční hala pro míčové sporty.