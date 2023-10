Dole zázemí pro hokejisty, nahoře auta. Pardubice postaví parkovací dům

Kdo často jezdí do Pardubic na ligový fotbal nebo hokej, tak to dobře zná. U obou arén se velmi špatně parkuje, a pokud hraje Dynamo nějaký šlágr nebo je na programu velký koncert, tak to ani nejde. Nejednou se stalo, že zoufalí řidiče nechali svá auta i mezi lavičkami v Tyršových sadech.

A v následujících 14 měsících to bude ještě horší. Městský rozvojový fond oficiálně zahájil výstavbu parkovacího domu vedle arény, což zároveň znamená, že zmizí další desítky míst. „Pevně věřím, že naše stavba bude co nejméně obtěžovat své okolí,“ řekl Vladimír Řípa, člen představenstva stavební společnosti Porr, která pro město parkovací dům postaví.

Ještě větší nedostatek parkovacích míst by se však měl v dohledné době kompenzovat. V prosinci příštího roku se bude slavnostně otevírat „parkhaus“ pro zhruba 380 aut. „Rozšíří tak nabídku parkovacích míst v centru města. Bude pro lidi, kteří v lokalitě bydlí, i pro návštěvníky. Zároveň v něm bude zázemí pro sportovce,“ řekl primátor Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Stavební firma si po letních zmatcích kolem výběrového řízení v úterý převzala staveniště, práce zahájí v nejbližší době. „Parkovací kapacita v centru města je dlouhodobě nedostatečná. Parkovací dům je první, který začínáme stavět, další dva domy připravujeme u terminálu Jih na Dukle a u automatických mlýnů,“ řekl primátor Nadrchal.

Parkovací dům bude mít šest pater, tedy o něco méně, než okolní zástavba. Na střeše domu bude hřiště či zeleň, dole má být zázemí pro hokejový klub, například tělocvična. V ostatních patrech budou parkovací stání. „Na domě bude kovová fasáda, do centra města zapadne,“ řekl projektový manažer stavební firmy Porr Michal Věříš. Vyzdvihl i to, že jednotlivá patra budou odstupňovaná, a objekt tak nebude mít klasickou jednolitou rovnou fasádu.

Dva parkovací domy vedle sebe se uživí

Cenu parkovného začne město řešit tři měsíce před otevřením. Cenotvorba se bude odvíjet i od konkurence. Další parkovací dům totiž staví nedaleko Domu hudby, tedy o pár desítek metrů vedle, Pražská správa nemovitostí. Podle politiků se obě stavby v místě uživí. „V přilehlých ulicích, jako například Na Hrádku, zvýšíme počet rezidentních stání, aby návštěvníci centra města měli motivaci parkovat v parkovacím domě,“ řekl Hrabal. Město tak podle něj konečně řeší několikaletý neduh.

Dům bude určen nejen pro auta, ale zázemí tam dostanou i cyklisté. Návštěvníci získají komfortní stání pro kola. A k tomu navíc dojde k úpravě přilehlé křižovatky na Sukově třídě. „Budou tam semafory pro auta i pro chodce,“ dodal Hrabal z hnutí ANO.

Náklady na stavbu parkovacího domu budou 336 milionů. Investici má na starosti Rozvojový fond Pardubice. S placením mu magistrát pomůže. Město zaplatí 100 milionů korun, 40 milionů korun chce fond získat dražbou svých dvou budov v Kostelní ulici. Zbylou částku uhradí z úvěru. Výstavba parkovacích domů zároveň podle radních znamená, že v dohledné době bude moci radnice zavést zóny rezidentního parkovaní v celém městě. Nyní funguje jen v centru. „Teprve tuto změnu začínáme chystat, ale je jasné, že se dá spustit až ve chvíli, kdy lidé budou mít možnost auta odstavit jinde,“ řekl Hrabal.

Parkovací dům u obou městských sportovišť radnice připravuje několik let. Spěchala s ním také proto, že modernizovaný nedaleký Letní stadion neměl dost parkovacích míst a hrozilo, že by nedostal kolaudaci. Radnice to nakonec vyřešila jinak a s dokončením parkovacího domu tolik spěchat nemusí.

„Úvodní záměr byl takový, že parkovací dům měl doplnit parkovací plochy, které byly potřeba pro kolaudaci Letního stadionu. Nicméně to se zatím podařilo vyřešit rekolaudací parkovacích míst v okolí,“ řekl Nadrchal.

Zahájení stavby zdrželo odvolání účastníků výběrového řízení. „Bylo tam hodně právních rozborů a názorů. Musíme brát v potaz 15 dní na vyřízení námitky. A dalších deset dní má firma na zodpovězení. Měli jsme tři námitky. Nakonec to vše dobře dopadlo,“ řekl Michal Drenko, místopředseda představenstva Rozvojového fondu.