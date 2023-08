Pardubice musí co nejdřív postavit parkovací dům, nezkolaudují bez něj stadion

Rozvojový fond dostal od radních úkol, aby vypsal soutěž na stavitele obřího parkovacího domu za více než 330 milionů korun. Městská firma tak učinila a v souboji stavebních společností díky nižší ceně porazil Porr pardubickou enterii.

Až do této chvíle šlo o standardní příběh, který měl v následujících týdnech vygradovat předáním staveniště Porru a začátkem stavby.

Jenže to se nestane. „Soutěž jsme jako Rozvojový fond museli zrušit. Nemáme pokryté financování stavby. Představenstvo už rozhodlo,“ uvedla členka dozorčí rady Rozvojového fondu Helena Dvořáčková. Asi nikoho nepřekvapí, že takový rezultát se vůbec nelíbí zástupcům firmy Porr, která letos v únoru pro město dokončila přestavbu Letního stadionu – dnešní CFIG Areny. Měli za to, že získali zakázku za 335 milionů korun a že se mohou pustit do práce.

„Tento postup je nepochopitelný, netransparentní a vlastně pro mě podezřelý. Pokud se veřejný zadavatel chová tak, že vlastně řekne něco, co není pravda, tak to je přece podezřelé. Pokud by teď zrušil to výběrové řízení a vypsal ho neprodleně nebo během měsíce dvou znovu, tak zcela jistě porušil zákon,“ uvedl generální ředitel firmy Porr Dušan Čížek pro Českou televizi, která na případ upozornila jako první.

Čížek odmítá akceptovat zdůvodnění fondu, který tvrdí, že nemá na stavbu dostatek peněz. „To je nepravdivý důvod, protože Pardubice jako statutární město poskytly financování, schválilo to zastupitelstvo města. Zadavatel takto postupovat nemůže,“ uvedl Čížek.

Pravda je, že i vedení radnice, které Rozvojový fond ze sta procent patří, se tváří, že s financováním by neměl být žádný problém. „Fond by měl mít peníze. Z města by měl získat 100 milionů plus další prostředky získané vlastně z prodeje nemovitostí a zbytek je úvěr,“ uvedl primátor města Jan Nadrchal z hnutí ANO.

Vedení Rozvojového fondu zatím nechce mluvit

Jeho stranický kolega Michal Drenko, který je dočasně pověřený vedením fondu, se zatím k situaci nechce do médií vyjadřovat. „Pořád jsme v zadávacím řízení, musíme zachovávat mlčenlivost. Nezlobte se na mě, protože jsou ty věci neveřejné, tak nemůžu nic říct, nemůžu vám je teďka sdělovat,“ uvedl pouze Michal Drenko.

Podle informací MF DNES jde v celém případě především o to, že obě stavební firmy k soutěži přistoupily rozdílně, a vedení fondu dostalo obavy, že pokud by vybralo kteroukoliv z nich, tak ta druhá se odvolá k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. A to je pro politiky vždy strašák. Úřad nemá lhůty a vynesení verdiktu může trvat velmi dlouho. Přitom město potřebuje, aby parkovací dům vyrostl během roku a půl.

„Fotbalový stadion je ve zkušebním provozu. Ten je omezený na dva roky, tedy do začátku roku 2025. Do té doby parkovací dům potřebujeme, protože bez něj CFIG Arena nedostane kolaudaci a my budeme mít problém,“ doplnila Helena Dvořáčková, která je projektová manažerka parkovacího domu pro zhruba 400 aut.

Sama bývalá náměstkyně primátora a dnešní zastupitelka města přiznává, že příběh se zrušenou soutěží nemusí působit na veřejnost dobře. Ovšem odmítá jakékoliv spekulace s tím, že jediný problém fondu je financování nákladné stavby.

„Vím, že se po městě už vypráví, že bychom byli rádi, aby soutěž vyhrála enteria. A že když se tak nestalo, tak jsme soutěž raději zrušili, ale tak to není. Jednak nejsme blázni, abychom se vystavili trestnímu stíhání, a pak také musím říct, že obě firmy nabídly reálné solidní ceny. V tom problém nebyl. Trápí nás financování,“ uvedla Dvořáčková a vysvětlila, že problémy jsou s prodejem nemovitého majetku fondu.

Parkovací dům je v Pardubicích momentálně jen jeden. Už roky stojí na Karlovině a část z něho třeba využívá pro své zaměstnance krajský úřad. Další velké parkoviště staví momentálně za obchodním domem Grand společnost Pražská správa nemovitostí. Město pak chce další parkovací dům stavět na dukelské straně železničního koridoru. Terminál Jih bude vedle konce lávky přes kolejiště.