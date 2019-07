Parkování v Pardubicích je strašné. MHD nepomůže, zlobili se lidé

V počtu jedné školní třídy se v kavárně Evropa sešli lidé, kteří přišli debatovat o dopravě v Pardubicích. Učitelem byl náměstek primátora Petr Kvaš jenom hodinu, v níž obhajoval při prezentaci změny v parkování.

Další dvě hodiny už lidé na náměstka snášeli dotazy, výtky a glosovali dopravní situaci v Pardubicích. Tématem číslo jedna bylo samozřejmě parkování. Hodnotit změny, které nastolil, zatím náměstek nechtěl.

„Neudělám to, abych po měsíci a půl hodnotil. Kdyby se parkovací místa nikde neuvolnila, tak by změny v parkovacím systému neměly smysl. Hodnotit můžeme za půl roku. Nebudu se stydět za to, když zjistíme, že je parkoviště u Arnošta napůl prázdné, tak se situace nějak změní. Trvám ale na tom, že 20 korun za parkování 300 metrů od Masarykova náměstí je špatně,“ řekl Kvaš.

„Je teď takovou prioritou budovat lávku na Poseidonu a měnit parkovací automaty? Není potřebnější budovat vhodnější parkoviště s napojením na veřejnou dopravu, nebo parkovací dům u nádraží?“ vzal si slovo Petr Mach. Měl na mysli to, že změnou v parkování výrazně utrpěli lidé, kteří do Pardubic dojíždějí z nedalekých vesnic a celodenní parkování těžko shánějí. Parkoviště u Alberta u vlakového nádraží je trvale obsazené lidmi, kteří si k nádraží dojedou autem a dál pokračují vlakem.

„Bylo by dobré, aby ti, co dojíždí z vesnic, mohli nechat zaparkovaná auta celý den. Třeba jednat o spolufinancování s dopravci. Je evidentní už teď, že se změna v parkování nezdařila, že ten záměr nevyšel. Stoupnout si ve špičce do trolejbusu, který se zařadí do fronty stojících aut, taky není ideální řešení. Ne každý může jezdit po městě na kole jako třeba vy,“ nebral si servítky Mach. „Nikomu kolo nevnucuji, já to považuji za nejefektivnější způsob dopravy,“ řekl Kvaš.

Před parkovacími domy má přednost lávka

Lávka u Poseidonu podle něj vzniknout musí. Město na ni dostalo dotaci a je to stavba, která je v přípravě nejdál. „Lávku chceme, nyní ji máme šanci postavit za 25 procent nákladů z rozpočtu města. Jestli ji nepostavíme nyní velmi rychle, tak už ji nemá cenu stavět, protože si nejsem jistý, že má pro občany hodnotu 55 milionů korun,“ řekl Kvaš.

Přehodnocení těchto peněz na navrhované parkovací domy by podle Kvaše bylo skvělé, ovšem rychleji to prý nejde.

Například Terminál jih je nyní ve fázi, kdy město vysoutěžilo projektanta. „Budeme vykupovat pozemky. Tento terminál je logickým krokem, v roce 2023 SŽDC postaví lávku z přednádraží na Duklu. A tam je ideální místo na záchytné parkoviště pro lidi, kteří potřebují na nádraží,“ řekl Kvaš.

Montovací parkovací domy, které by nepotřebovaly dlouhé stavební řízení, by se nabízely v Polabinách a na Karlovině.

Úsměv vzbudil dotaz ženy, která po Kvašovi chtěla zvážit, zda by se pokuta za jízdu načerno v městské hromadné dopravě nemohla snížit ze současných 800 na 80 korun.

„Pokud někdo něco takového navrhne, já budu hlasovat proti. Celodenní jízdné v Pardubicích je 45 korun, to není likvidační,“ řekl Kvaš.