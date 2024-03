Od června nechte auto doma, nabádá vedení Pardubic řidiče kvůli opravám mostů

Všichni se shodují, že zúžení dopravy ze čtyř do dvou pruhů na mostě Pavla Wonky od letošního června do podzimu roku 2025 způsobí problémy.

Dopravní stavby v Pardubicích v roce 2024 Ředitelství silnic a dálnic výstavba severovýchodního obchvatu – silnice I/36

oprava čtyřpruhu I/37 MÚK Ohrazenice – MÚK Palackého

výstavba okružní křižovatky u Spojila (silnice I/36) Pardubický kraj rekonstrukce mostu Pavla Wonky (silnice II/324)

osazení mostního provizoria na most na silnici III/32224

rekonstrukce mostu v Mněticích na silnici III/34039

rekonstrukce silnice III/34030 v Ostřešanech směrem na Pardubice – Dražkovice Vodovody a kanalizace Pardubice oprava vodovodního řadu na silnici II/324 ve Starém Hradišti

optimalizace odtokových poměrů kanalizace u Srchu

vložkování kanalizace na silnici II/324 v Chrudimské ulici Město Pardubice most Kpt. Bartoše Zdroj: Magistrát Pardubice

Denně tudy projede kolem třiceti tisíc aut. Hned za mostem je nejrušnější křižovatka a obchodní centrum Palác Pardubice, což je kombinace, která i za normálního stavu dokáže dopravu v centru ochromit. Kraj se na to dívá optimisticky a na základě modelových výpočtů věří, že to snad nebude tolik bolet.

Město je skeptičtější. Náměstek primátora Pardubic Jan Hrabal (ANO) minulý týden na tiskové konferenci dokonce vyzval řidiče, kteří přejíždějí most Pavla Wonky a most Kapitána Bartoše, aby hlavně v ranních hodinách zvážili, zda je to nutné. „Kapacita obou spojení není taková, aby si každý mohl dovolit jet autem,“ řekl Hrabal.

Kraj si od odborníků nechal zpracovat dopravní model situace, která nastane po 1. červnu. „Nemělo by dojít k dopravnímu kolapsu, budeme situaci vyhodnocovat. Kdyby došlo k problémům, budeme hned reagovat,“ uvedl náměstek hejtmana Michal Kortyš (ODS).

Kraj se s městem snažil dohodnout, jak nejlépe načasovat opravy dvou pardubických mostů přes Labe, které zajišťují hlavní spojení mezi centrem a největším pardubickým sídlištěm Polabiny, a to tak, aby byl vždy jeden průjezdný bez omezení. To se nepovedlo.

Na zanedbaném mostu Kapitána Bartoše musely Pardubice zavést kyvadlovou dopravu, mostní provizorium se tam objeví nejdříve v létě příštího roku, ale kyvadlová doprava zde skončí až v květnu 2027 současně s otevřením nového mostu.

Kraj opravu mostu Pavla Wonky kvůli vadným nosným lanům plánuje od roku 2018. „Poslední mostní prohlídky nám říkají, že stav je žalostný, a pokud bychom vyčkávali, životnost mostu by se výrazně snižovala,“ řekl ředitel Správy a údržby silnic Pardubického kraje Zdeněk Vašák.

Rok uzavírek: čtyřpruh, mosty, obchvat i kanalizace

Rok 2024 si však vybrali i další investoři. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v dubnu spustí opravy čtyřpruhu mezi mimoúrovňovými křižovatkami u Globusu a u Alberta. „Oprava I/37 Pardubice MÚK Ohrazenice – MÚK Palackého, čtyřpruh bude zahájena po Velikonocích a dle předpokladu skončí ve druhé polovině května,“ sdělila Petra Drkulová z týmu komunikace ŘSD.

Vedle toho ŘSD pokračuje v budování severovýchodního obchvatu, které komplikuje dopravu už dnes. „Bohužel se nám na jaře některé investice potkají, ale vidíme světlo na konci tunelu, což bude 1. září, kdy skončí veškerá omezení v oblasti Trnová a Ohrazenice a bude napojena část severovýchodního obchvatu za obchodním domem Baumax,“ uvedl Hrabal.

Vedle toho kraj plánuje rekonstrukci mostu v Mněticích či opravu silnice v Ostřešanech. Vodovody a kanalizace zase budou od letošního září do května 2025 opravovat vodovodní řad ve Starém Hradišti a auta zde dvě stě metrů dlouhý úsek budou muset projíždět kyvadlově.

Omezení na mostu Pavla Wonky zůstane v podstatě po celou dobu stejné. Od června do podzimu 2025 bude most otevřen vždy ve dvou pruzích v režimu 1 + 1, tedy jeden směr do centra a jeden z centra. „Provoz se bude posouvat po šířce mostovky v závislosti na tom, kde zrovna budou probíhat práce,“ vysvětlil ředitel silničářů Zdeněk Vašák. Důležité podle něj je, že most Pavla Wonky bude vždy průjezdný i pro MHD.

Politici i stavbaři slibují, že se tentokrát nebude opakovat to, co po poslední generální opravě mostu na začátku tisíciletí. Totiž, že po dvaceti letech se bude muset opravit znovu. Podle odborníků je most s výjimkou nosných lan v dobrém stavu.

„Když se nám podaří výměna kabelů, tak se životnost mostu prodlouží o desetiletí, o dalších sto let,“ uvedl projektant Jan Bursa. Součástí prací je totiž zřízení takového přístupu k lanům, aby je příště bylo možné měnit bez zásahu do vozovky. Oprava mostu z roku 1959 by měla skončit v říjnu 2025. Kraj za ni s daní zaplatí 183 milionů korun.