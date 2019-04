Politici po volbách strávili nejvíc času rozdělováním míst ve firmách města

V Pardubicích to nebylo jinak. Redakce MF DNES proto přináší aktuální seznam lidí, kteří společnosti patřící radnici vedou.



Nejde ani tak o nějaké velké odměny, jako spíše o prestiž a vliv. Právě to totiž politici mohou získat v městských firmách měrou vrchovatou. Proto se po každých komunálních volbách v Pardubicích dlouze debatuje nad tím, kde kdo bude sedět.



„Jsem spokojený, výrazně jsme se posunuli. Máme vyřešené gesce, zbývá pár detailů ohledně programu nebo rozdělení křesel v dozorčích radách městských firem,“ uvedl primátor Pardubic a lídr hnutí ANO Martin Charvát přesně měsíc po volbách.

Jeho slova bylo možné přeložit následovně - už jsme domluveni úplně na všem, jen u těch firem se stále hádáme.

A jak nakonec, které strany uspěly? Co se týče představenstev, tak určitě mohou být spokojení v ODS. Získali třeba prestižní post šéfa představenstva Rozvojového fondu, tedy firmy, které patří i ČSOB Pojišťovna Arena.

Kdo vede pardubické městské společnosti DOPRAVNÍ PODNIK

Představenstvo

1. Robert Klčo, předseda

2. Petr Netolický

3. Tomáš Pelikán, ředitel firmy

4. Martin Slezák

5. Patrik Dospěl

Dozorčí rada

1. Martin Mojžíš, předseda

2. Martin Kolovratník

3. Jiří Hájek

4. Petr Nachtigall

5. Zdenka Kučerová SLUŽBY MĚSTA PARDUBIC

Představenstvo

1. Petr Beneš, předseda

2. Klára Sýkorová

3. Aleš Kopecký, ředitel firmy

4. Jiří Rozinek

5. Leoš Příhoda

Dozorčí rada

1. Michal Drenko, předseda

2. Jiří Petružálek

3. František Brendl

4. Jiří Čáslavka

5. Tomáš Chvojka ROZVOJOVÝ FOND

Představenstvo

1. Alexandr Krejčíř, předseda

2. Jiří Komárek, ředitel firmy

3. Helena Dvořáčková

4. Šárka Hošková

5. Markéta Juchelková

Dozorčí rada

1. Hana Demlová, předsedkyně

2. Petr Tomášek

3. Roman Harmat

4. Martin Bílek

5. Michael Skalický EAST BOHEMIAN AIRPORT

Představenstvo

1. Petr Juchelka, předseda

2. Daniel Frýda

3. Jan Hrabal

4. Petr Šotola

5. Hana Šmejkalová, ředitelka

6. Ladislav Umbraun (za kraj)

7. Radim Jirout (za kraj)

Dozorčí rada

1. Jiří Rejda, předseda

2. Václav Snopek

3. Jindřich Tauber

4. Martin Slezák

5. Michal Kortyš /zástupce kraje/

6. Ladislav Valtr /zástupce kraje/

7. Josef Jílek /zástupce kraje/ DYNAMO PARDUBICE

Představenstvo

1. Dušan Salfický

2. Ondřej Šebek

Dozorčí rada

1. Martin Charvát 2.

Ivan Šubrt, předseda

3. Petr Juchelka

4. Ondřej Hlaváč

5. Jiří Pitaš

6. Petr Čáslava

7. Marek Šuda

8. Jaroslav Stach

A možná leckoho překvapilo jméno, které ODS navrhla. Alexandr Krejčíř byl totiž naposledy pořádně vidět v roce 2010, kdy končil jako náměstek primátora Jaroslava Demla. Od té doby v několika volbách neuspěl, ale nyní se vrací na výsluní.

„Saša má trochu smůlu, že bývá spojován s kmotrovským obdobím v ODS. Ale je to neprávem. Je to velmi pracovitý a slušný politik, který určitě do čela městské firmy patří,“ uvedl zastupitel Pardubic za ODS Petr Klimpl.

Nutno dodat, že oba byli spojení s tzv. kauzou Florida, kdy před deseti lety vzal majitel Dynama Roman Šmidberský vybrané politiky na výlet na jih USA.

Tehdy cestu na zápasy NHL mocně kritizoval i Jindřich Tauber z ČSSD. Možná i zmíněná kauza ho v roce 2010 přivedla v Pardubicích k volebnímu vítězství a posléze do křesla náměstka primátorky Štěpánky Fraňkové. Ovšem poté také zmizel a nyní se vrací jako člen dozorčí rady East Bohemian Airport (EBA).

Největší zájem je o Vodovody a kanalizace

„Jasné je, že strany mají zájem o to, mít své lidi v městských firmách. Mohou lépe dohlížet na jejich chod,“ řekl Tauber s tím, že dlouhodobě je největší zájem o to, být ve vedení firmy Vodovody a kanalizace.

S tím zřejmě souvisí i skutečnost, že to je zatím jediná firma s majetkovým podílem města, ve které ještě nové vedení zvolené nebylo.

„Veteráni“ ale neobsadili všechna místa, ve společnostech města totiž dávají strany šanci i svým mladým nadějím. Do představenstva Dopravního podniku se tak dostal třeba lidovecký zastupitel na Dukle Petr Netolický.

„Pracuji ve stavební firmě, mám k dopravě blízko, měl jsem o tuto pozici zájem,“ uvedl. Podobně starý Jan Hrabal z ANO pomáhá řídit firmu EBA a Petr Tomášek z ODS zase sedí v dozorčí radě Rozvojového fondu.

Ovšem jedná se spíše o výjimku, aby jedna z vládnoucích stran měla své lidi v dozorčí radě nějaké firmy. Nově zvolení radní splnili slib a většinu pozic na rozdíl od minulého volebního období přepustili opozici.

„Nejvíce mne mrzí začátek minulého období, kdy jsme jako nováčci nevěděli, co se děje, a rozhodně jsme nečekali tak ostrý nástup opozice do nás. Kvůli tomu se i vyhrotily vztahy a důsledek byl ten, že jsme odmítli zástupce opozice v dozorčích radách,“ řekl primátor.