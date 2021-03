Firma zeminu znečištěnou arzenem odvezla načerno, inspekce nic nezjistila

Desítky náklaďáků loni na jaře odvážely zeminu z areálu bývalého lihovaru, kde má vzniknout velké obchodní centrum s podzemním parkovištěm. Na nejfrekventovanějším místě Pardubic se po týdny odehrávala černá stavba, aniž by úředníci zakročili.

Firma měla povolenou demolici, ale ne odvoz zeminy a terénní úpravy. Část hlíny byla navíc prokazatelně kontaminovaná arzenem, jehož koncentrace až dvacetinásobně překračovala limity.

Když už byl materiál odvezen pryč, problém po více než 40 dnech začal řešit magistrát a pak i Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). Ta dokonce v předstihu oznámila, že v rámci nakládání se zeminou došlo pravděpodobně k porušení zákona o odpadech. Výsledek šetření je ale nakonec opačný.

„Inspektoři při prověřování nezjistili nezákonné nakládání s nebezpečnými odpady, ty byly řádně předány osobě oprávněné k nakládání s nebezpečnými odpady. ČIŽP v této věci nebude zahajovat správní řízení,“ uvedla pro MF DNES zástupkyně tiskové mluvčí ČIŽP Jana Jandová.

„Překvapuje mne to. Nevím, co si o tom mám myslet. Nejdříve to podle inspekce problém byl, nyní není. Někdo je rovnoprávnější než druhý,“ uvedla zastupitelka ANO Helena Dvořáčková, která na jaře úředníky magistrátu na porušování zákona upozornila.

„Nelíbí se mi to. Je to zametení pod koberec,“ řekl Jan Linhart ze spolku Zelená pro Pardubicko.

Areál vlastní společnost Redstone House olomouckého developera Richarda Morávka. Ta svůj postup vysvětlila tím, že společnost Ridera Dis, která prováděla demoliční práce, našla v podloží něco jiného, než se čekalo.

„V rámci demoličních prací se ukázalo nezbytným odstranit též velmi rozsáhlé podzemní konstrukce, které byly výrazně větší, než se předpokládalo. Terénní úpravy vznikly jako vedlejší doprovodný efekt těchto rozsáhlých demoličních prací při odstraňování podzemních konstrukcí,“ uvádí se v oficiálním vyjádření společnosti Redstone House.

Způsob, jakým se společnost zbavila zeminy, bude mít dohru na magistrátu, byť ve hře je podle informací MF DNES spíše symbolická pokuta.

„Dne 6. listopadu 2020 stavební úřad uložil stavebníkovi pokutu za nepovolené terénní úpravy. Stavebník podal odvolání proti uložené pokutě a v současné době odvolací orgán rozhoduje o podaném odvolání,“ uvedl vedoucí kanceláře primátora Pardubic Radim Jelínek.

Mezitím magistrát vede řízení o dodatečném „povolení nepovolených terénních úprav“, které je zatím přerušeno do konce letošního června.

I když stavební úřad dostal první upozornění na černou stavbu loni 31. března, dlouho se nic nedělo. Až 19. května stavební úřad vyzval vlastníka k okamžitému zastavení nepovolených úprav. Tehdy ale už bylo v podstatě po všem. Zemina, která měla v areálu správně zůstat, byla už pryč.

Pokud by investor chtěl legálně odtěžit podloží, bylo by to pro něj komplikované. Společnost Ekomonitor tam totiž v září 2019 odebírala vzorky zeminy a zjistila, že zejména v oblasti mezi někdejším lihovarem a autobusovým nádražím koncentrace arzenu v půdě až dvacetinásobně překračují povolené limity.

Analýzy, jejichž výsledky má MF DNES k dispozici, potvrdily i přítomnost polycyklických aromatických uhlovodíků včetně toxického benzo(a)pyrenu.