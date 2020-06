Stěhování se na chvíli odkládá, autobusové nádraží ještě nějaký čas vydrží

Na katastrofické scénáře nedojde. Tedy s největší pravděpodobností. Autobusové nádraží bude totiž fungovat v centru Pardubic ještě minimálně celý rok 2021.

„Investor zástavby plochy po bývalém lihovaru ještě nezahájil ani územní řízení, takže by příští rok měl být v pořádku,“ uvedl primátor Martin Charvát z hnutí ANO.

Politici přitom už připravovali poměrně kostrbatý plán, který chtěl spoje ze současného nádraží různě „rozstrkat“ po celém městě. To však už dopředu děsilo nejen odborníky na dopravu.

„Bylo by to hodně složité, o tom není třeba diskutovat,“ uvedl třeba Tomáš Pelikán, radní města a šéf dopravního podniku v době, kdy zavření autobusového nádraží vypadalo hodně reálně.

Odkladem výstavby politici dostávají prostor, aby stihli vybudovat nové nádraží pro linkové autobusy. To by mělo stát za činžovním domem u vlakového nádraží a vžil se pro něj název terminál B.

„Už letos na podzim vypíšeme výběrové řízení na stavitele nového terminálu. Máme všechna povolení, dotace jsou vyřešené, máme pozemky. O některé z nich jsme se přeli u soudu, ale i to se blíží ke konci. Máme potvrzení, že s nimi můžeme disponovat,“ uvedl primátor s tím, že stavět by se mělo začít už příští rok na jaře. Stavba, která bude stát včetně daně 180 milionů korun, by měla být hotová v roce 2022.

Terminál B by měl včas nahradit autobusové nádraží

„Zdá se, že ten časový souběh s ukončením provozu stávajícího autobusového nádraží bude téměř ideální,“ doplnil Charvát.

Horší je, že okolí už nyní hodně vytížených silnic u nádraží, kde se odpoledne ve směru od Hradce Králové tvoří dlouhé kolony, bude stavebně velmi vytížené.

Vedle terminálu se totiž chystá doopravdy masivní výstavba na území loni zbouraného lihovaru. Developerská firma Redstone Real Estate bude stavět především multifunkční centrum, jehož dominantou bude hotel.

V místě vzniknou restaurace a obchody, investor zde chce vybudovat i wellness a fitness centra. Zároveň tam návštěvníci naleznou i lékařské ordinace.

„Po těchto službách je poptávka, už nyní intenzivně komunikujeme se zájemci,“ řekla projektová manažerka akce Naďa Medunová.

Podle zastupitele za Pardubáky a člena komise pro architekturu a urbanismus města Milana Košaře dokončení díla bude znamenat pro tamní silnice další obrovské zatížení.

„Nákupní centrum, nebo jak to chceme nazvat, bude svým objemem téměř dvakrát větší, než je Palác Pardubice. Jednak si myslím, že svou kapacitou už zásadně přesáhne koupěschopnost lidí z regionu, ale hlavně nadělá velkou paseku v dopravě, kterou znásobí autobusy z terminálu B,“ uvedl vystudovaný architekt Košař.

I proto se svými kolegy navrhoval, aby autobusy měly svá stání spíše na volné ploše vedle hlavní pošty. Ale návrh u vedení města neprošel. „Škoda. Tam by byl poměrně snadný výjezd na rychlodráhu, tady to bude horší,“ dodal.

Město u nádraží chystá ještě jeden terminál. Ten nese jméno Jih a měl by stát z druhé strany kolejiště, tedy mezi novou budovou firmy Enteria a rafinerií Paramo. Zajíždět se k němu bude přímo ze silnice I/37, která vede z Chrudimi, a odjíždět se bude kolem dopravního podniku.

„Plánujeme tam i parkovací dům pro zhruba 500 aut. Tento terminál by se měl stavět v letech 2022 a 2023. Na výstavbu terminálu naváže stavba lávky přes kolejiště, která spojí oba nové terminály,“ dodal primátor Charvát.