Za pardubickým Grandem se rozbíhá stavba parkovacího domu, uleví ulicím

U bývalých Automatických mlýnů. Na dukelské straně kolejiště. Vedle malé arény. Tam všude by v dohledné době měly stát parkovací domy, které mají ulevit místy silně přetíženým ulicím a parkovištím.

Ovšem jako první bude velký „parkhaus“ stát v samém centru Pardubic, a to mezi obchodním domem Grand a Domem hudby. Vybuduje ho společnost Pražská správa nemovitostí (PSN), která se právě na začátku května pustila do práce. A ty se poměrně citelně dotknou parkování i dopravy mezi třídou Míru a Sukovou třídou.

„Výstavba parkovacího domu za Domem hudby v Pardubicích si vyžádá od května uzavírky a dočasné zrušení parkovacích míst,“ uvedl pro ČTK starosta městského obvodu I Filip Šťastný z ANO. Zatím prý neví, jak dlouho výstavba potrvá.

Nicméně je jasné, že během stavby, která určitě zabere dlouhé měsíce, bude zrušeno parkoviště v ulici Na Hrádku. Nyní je tam dvacítka parkovacích stání. „Bude také nutné vymístit část podélného stání v ulici,“ řekl starosta s odkazem na pohyb stavební techniky a nákladních vozů.

K tomu bude od 1. května do 16. června zcela uzavřena panelová komunikace, která vede za Domem hudby, stavební firma tam bude překládat horkovod. Přitom i tam se v posledních letech parkovalo. „Od 17. července tam povede jednosměrný provoz,“ dodal Šťastný.

Soukromá firma, kterou vede Ondřej Heřman, známý ze svého působení v čele hokejového Dynama, ke stavbě parkovacího domu plánuje tiskovou konferenci, ale zatím podrobnosti nezveřejnila. Pražská správa nemovitostí bude stavět na pozemcích, které původně patřily Pardubicím a Pardubickému kraji. Delší dobu jednala o odkupu.

Město si postaví vlastní parkovací dům

Město i kraj pozemky nakonec firmě prodaly. Kraj si dokonce od PSN už dopředu zajistil i parkovací místa v budoucím objektu. Původně to měla v plánu i pardubická radnice, ale ta od záměru po podzimních komunálních volbách ustoupila.

„Domluvili jsme se s panem Heřmanem, že rozvážeme ty dvě věci. Tedy prodej pozemků pro parkovací dům a nákup parkovacích míst, abychom mu neblokovali stavbu,“ uvedl před lednovým hlasováním zastupitelstva primátor Jan Nadrchal z ANO. „Došli jsme k závěru, že už není nutné nakupovat parkovací místa za Domem hudby,“ doplnil tehdy jeho náměstek a stranický kolega Jan Hrabal.

Hlavní důvod zásadního obratu? Podle lidí z vedení města hlavně to, že Pardubice budou stavět vlastní „parkhaus“ nedaleko, a to vedle malé hokejové arény. A tak ona dvě patra už podle nich nejsou třeba.

Otočka se nelíbila hlavně zástupcům ODS, se kterými má Ondřej Heřman dlouhodobě solidní vztahy. Nicméně nakonec ani argumenty zástupců modré strany hlasování zastupitelů nezvrátily.

„Myslel jsem si, že ta parkovací místa v domě potřebujeme, abychom mohli revitalizovat náměstí Republiky a další ulice v okolí. Co se změnilo, že to nyní už nechceme?“ ptal se radních poslanec a zastupitel za ODS Karel Haas v narážce na to, že původně se radní tvářili, že město za zhruba devadesát milionů korun koupí od PSN dvě patra, která měla sloužit hlavně obyvatelům z okolních ulic.

Téma parkování v centru radnice přitom řeší opakovaně a dlouhodobě. A zdá se, že i město nakonec své parkovací domy postaví. Zatím nejblíže se jeví výstavba domu vedle malé arény, do kterého by se mělo vejít zhruba 400 aut. „Městský parkovací dům by měl mít 381 míst. Ovšem 190 z nich bude vyhrazeno pro potřeby HC Dynamo,“ uvedla zastupitelka Helena Dvořáčková.