Město couvá od nákupu míst v parkovacím domě, ODS nestačila nákup protlačit

Ještě loni touto dobou se zdálo jasné, že pardubický magistrát udělá velký obchod s Pražskou správou nemovitostí. Ta se totiž chystá postavit za Domem hudby velký parkovací dům a podle bývalého náměstka primátora Petra Kvaše z ODS by bylo pro město výhodné, aby od firmy koupilo zhruba stovku míst.

„Pro rozvoj několika lokalit v centru města, jako je ulice Na Hrádku nebo náměstí Republiky, je pro nás parkovací dům za Domem hudby nezbytný. Těch 92 míst ve dvou patrech nutně potřebujeme. Bez vymístění tam parkujících aut nemáme šanci ty prostory přestavět a zvelebit,“ řekl s odkazem na plánované projekty města náměstek Kvaš zastupitelům.

A ve své snaze byl hodně vytrvalý. Zkusil bod protlačit v červnu a pak také v září, jen pár hodin před otevřením volebních místností. Ovšem neuspěl. „Tak ta snaha byla veliká a také logická. Pražskou správu nemovitostí řídí v Pardubicích Ondřej Heřman a jeho dobré vztahy s ODS jsou pověstné,“ hodnotil situaci radní František Brendl zvolený za Společně pro Pardubice.

Kde by v Pardubicích měly být parkovací domy Terminál Jih – stavět bude město, projekt je už v přípravě.

Za Domem hudby – projekt je nejdál, brzy začne firma PSN stavět.

U malé arény – rodí se projekt, který financuje město.

U mlýnů – zajímavá stavba by měla stát naproti bývalým mlýnům.

V bývalé Tesle – investor má úkol zlepšit parkování u nemocnice.

U Terminálu B – plán soukromé firmy zatím radní odmítají.

Možná i Kvaš správně tušil, že po volbách už situace nebude pro podobný obchod příhodná, a tento předpoklad se také naplnil. Už na konci volebního období transakci blokovalo hlavně hnutí ANO a to nyní vlastně plán odkládá.

„Nezdá se mi to jako dobrý nápad, a to hned z několika důvodů. V dohledné době začne město stavět svůj parkovací dům vedle malé arény. To je jen pár stovek metrů od Domu hudby. Asi nemá logiku mít dvě parkovací plochy kousek od sebe,“ uvedl primátor Jan Nadrchal, který upozorňuje ještě na jednu svízel.

„Myslím, že by nebylo úplně snadné vyhovět při nákupu zákonu o veřejných zakázkách a pak také rozumně nastavit režim v parkovacím domě, který by byl částečně v soukromých rukou a částečně ve veřejných,“ doplnil Nadrchal.

Nicméně krajský úřad se už s vedením PSN na nákupu parkovacích míst dohodl. Byť je třeba dodat, že je v poněkud jiné situaci. Patří mu totiž zmíněný Dům hudby, který nyní skoro žádné parkoviště nemá, takže pořízení míst dává logiku.

Kraj si místa v soukromém parkhausu koupí

„Situace s parkováním kolem Domu hudby je dost neutěšená. Pokud by tam vyrostl vkusný parkovací dům, ve kterém by měly za určitých podmínek místo i naše organizace, určitě bychom to uvítali,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek. Parkovací dům by mohl být podle něj chodbou propojen se suterénní šatnou Domu hudby, takže by návštěvníci koncertů mohli chodit suchou nohou až do sálu.

Krajský úřad tak od PSN koupí jedno patro parkovacích míst s tím, že jedno stání ho vyjde na 600 tisíc korun. Město původně mělo platit za stejnou plochu 750 tisíc, ale po jednání se cena snížila na krajskou úroveň. Přesto to na dohodu moc nevypadá a případ výborně dokazuje, jak komunální volby mohou mít přímý dopad na dění ve městě.

„Město něco řeklo před volbami, něco říká teď a uvidíme, co z toho bude. Chceme mít s radnicí korektní vztahy, budeme tedy dál jednat. Více budu moci říct v březnu,“ uvedl Ondřej Heřman z Pražské správy nemovitostí, kterého veřejnost zná zejména z dlouholetého působení ve vedení hokejového klubu.

Podle Brendla dohoda s městem může vzniknout pouze za předpokladu, že by transakce byla pro město velmi rentabilní. „Nyní to zvenčí vypadá hlavně na to, že by to bylo výhodné pro investora. Myslím, že náš hlavní cíl musí být to, abychom co nejdříve dokončili náš parkovací dům, který bude sloužit lidem navštěvujícím enterii arenu i opravený Stadion Arnošta Košťála. Všichni dobře víme, jak je to s parkováním v okolí haly špatné při velkých akcích,“ dodal Brendl.