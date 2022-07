ANO v Pardubicích zablokovalo nákup parkovacích míst za Domem hudby

Parkování v centru Pardubic. Dlouholetý problém, který před každými volbami slibují vyřešit všechny strany. Za posledních několik desítek let se toho přitom moc nezměnilo.

Vylepšil se systém placení, někde se přemalovaly čáry, tu a tam přibylo nějaké to místečko. Zásadní byla vlastně jen výstavba parkovacího domu na Karlovině, od které ale utekly už dlouhé roky.

Nyní však přichází razantní změna. V plánech je minimálně pět nových parkovacích domů po celém městě. Jeden u mlýnů, jeden u nádraží, v bývalé Tesle a dva v samém centru města.

Jeden z nich chce vedle malé arény postavit město a druhý za Domem hudby Pražská správa nemovitostí (PSN). Ovšem i v něm chce mít město svá parkovací místa.

„Pro rozvoj několika lokalit v centru města, jako je ulice Na Hrádku nebo náměstí Republiky, je pro nás parkovací dům za Domem hudby nezbytný. Těch 92 míst ve dvou patrech nutně potřebujeme. Bez vymístění tam parkujících aut nemáme šanci ty prostory přestavět a zvelebit,“ uvedl s odkazem na plánované projekty města náměstek primátora pro dopravu Petr Kvaš z ODS na posledním zasedání pardubických zastupitelů.

Právě na něm předložil návrh, aby město ona dvě patra koupilo. Cenovka? Zhruba 90 milionů. Ovšem tento plán i cena se řadě politiků vůbec nelíbily, a tak vypukla poměrně vášnivá debata.

„Těžko můžeme takový projekt podpořit. Až takřka stomilionovou investici prozatím neprojednal finanční výbor či příslušné komise. Jejich názory jsou poradní pro jednání rady a často určující i pro celé zastupitelstvo,“ uvedl šéf zastupitelů za ANO Jan Hrabal.

Zastupitelé mají obavy o využití městského parkovacího domu

Právě on se postavil do čela kritiků podle mnohých relativně překotné akce.

Kde by v Pardubicích měly být parkovací domy Terminál Jih – stavět bude město, projekt je už v přípravě.

Za Domem hudby – projekt je nejdál, brzy začne firma PSN stavět.

U malé arény – rodí se projekt, který financuje město.

U mlýnů – zajímavá stavba by měla stát naproti bývalým mlýnům.

V bývalé Tesle – investor má úkol zlepšit parkování u nemocnice.

U Terminálu B – plán soukromé firmy zatím radní odmítají.

Většina zastupitelů nechtěla transakci schvalovat v předvolební době. Navíc někteří politici upozorňují, že jen o pár desítek metrů dál připravuje město vlastní parkovací dům.

„Na našem zastupitelském klubu jsme tuto problematiku projednali a shodli se, že je nutné vybalancovat modely fungování obou domů tak, aby si vzájemně nekonkurovaly, ale naopak působily synergicky,“ řekl Jan Hrabal.

Zásadní rozpor pak vznikl hlavně kvůli tomu, že krajský úřad měl za jedno místo platit 600 tisíc korun, a město 750 tisíc.

„Město musí platit za jedno místo stejně jako krajský úřad, to je jasné. Rozdíl vznikl tak, že kraj smlouvu schvaloval dříve a ceny ve stavebnictví během té doby zase vyskočily,“ uvedl náměstek primátora Kvaš.

Nicméně řada politiků během košaté rozpravy upozornila na to, že cena 750 tisíc za jedno místo je vlastně v pořádku a ničím výjimečná.

„Dokončujeme projektovou dokumentaci na parkhaus u terminálu Jih a nyní jsme na ceně 660 tisíc až 820 tisíc za jedno místo. Řekl bych tedy, že cena je v dnešní době obvyklá,“ uvedl ředitel dopravního podniku a radní za Sdružení pro Pardubice Tomáš Pelikán.

Právě jím vedená městská firma má za úkol postavit nový parkovací dům na dukelské straně kolejiště. Parkovací dům u hokejové arény pak připravuje další městská akciová společnost Rozvojový fond.

„Čekáme na vyjádření institucí. Projekt je vlastně už hotový, bude tam 375 míst, cena celého domu by měla být 240 milionů bez DPH. Jedno parkovací místo by tak mělo stát něco mezi 650 až 800 tisíci korunami bez DPH,“ uvedl šéf Rozvojového fondu Ondřej Šebek.

Cena za jedno místo činí zhruba 750 tisíc korun

Ještě do složitější debaty se pak ovšem pustil zastupitel za Piráty Jan Hrubeš. Podle něj by město dokonce mohlo nákupem porušit zákony.

„Podle mě tady obcházíme zákon o veřejných zakázkách. Nemáme vůbec moc nad tím, jak bude Pražská správa nemovitostí vybírat stavitele. Pokud vybere někoho dražšího, tak město bude platit více, než je třeba,“ uvedl Hrubeš s tím, že podle něj by PSN měla vybírat stavební firmu podle zákona o veřejných zakázkách.

Právník města Aleš Uchytil přitom politiky po výstupu Piráta úplně neuklidnil.

„Vaše konstrukce není úplně mimo. Kdyby to někdo napadl, museli bychom ho přesvědčit, že v tom žádný takový úmysl nebyl, že jsme si jen kupovali nemovitost. Pravdou ale je, že tři pětiny domu budou kupovat krajský úřad a město, tedy veřejné instituce,“ odpověděl právník Uchytil na dotazy Jana Hrubeše.

Brzy tak bylo v sále dobře patrné, že bod nemá šanci projít, a náměstek Kvaš se rozhodl ho odložit na zářijové zasedání, tedy poslední v tomto volebním období.

Nutno dodat, že jednání se bude konat pouhý den před komunálními volbami, a dá se tak čekat, že se spíše promění v gradující kampaň než ve smysluplnou diskusi.

„Myslím, že by bylo výhodné ta místa vlastnit, protože v těch dvou patrech si o nich budeme rozhodovat jen my. Režim jejich využití bude čistě na městě. Jsem si vědom rizik, a tak se pokusím zprávu znovu předložit v září, byť nevím, jestli to zvládneme schválit den před volbami,“ uvedl náměstek Petr Kvaš.

Navíc zástupci dominantního hnutí ANO, bez jejichž hlasů nemá usnesení téměř šanci projít, už dopředu říkají, že ani v září nebudou nejspíše pro transakci hlasovat.

„Hrozí riziko, že budeme kupovat jedno místo i za více než milion korun. Nyní kupujeme vlastně zajíce v pytli. Chceme proto zprávu dnes odložit a počkat, až budeme ve shodě s krajem, abychom platili stejně. Také mi vadí, že ani nevíme, jak ten parkovací dům bude vypadat, jestli bude mít třeba zelenou střechu a tak dále,“ doplnil šéf zastupitelského klubu ANO Hrabal.

Stavbu nového parkovacího domu dlouhodobě podporuje vedení krajského úřadu, kterému patří i samotný Dům hudby.

Vedení kraje proto rychle souhlasilo s prodejem potřebného pozemku soukromému investorovi a v květnu 2020 se stejně zachovaly Pardubice, které vlastnily větší část plochy.

„Situace s parkováním kolem Domu hudby je dost neutěšená. Pokud by tam vyrostl vkusný parkovací dům, ve kterém by měly za určitých podmínek místo i naše organizace, určitě bychom to uvítali,“ uvedl náměstek hejtmana Roman Línek.

Parkovací dům by mohl být podle něj chodbou propojen se suterénní šatnou Domu hudby, takže by návštěvníci koncertů mohli chodit suchou nohou až do sálu.

„Obsloužil by okolní rezidenty a ukončil nedůstojné podmínky parkování v této lokalitě v centru krajského města zejména při velkých kulturních a společenských akcích,“ dodal.