Opatovice odmítly oživení staré silnice, která měla obci ulevit

Po vybudování obchvatu Opatovic nad Labem před osmi lety prudce stouply počty vozů, které si přes centrum obce zkracují cestu z Hradce Králové k dálnici a obráceně. Podle měření obce denně tudy projede sedm tisíc aut. Situace je podle místních neúnosná, ve špičce se nedá bezpečně přejít silnice.



Relativně rychlé a levné řešení měl přinést plán na využití staré silnice z Pardubic do Hradce Králové, z níž zbyla za benzinovou pumpou slepá ulice.



Pardubický kraj letos v červenci po schůzce zainteresovaných v Opatovicích oznámil, že by využil záplavový most pod novou silnicí I/37 a vedl by pod ním 850 metrů dlouhou silnici podél areálu Siko s napojením na velkou patrovou křižovatku.

„Osobně tuto variantu podporuji, protože jiné rychlé a finančně schůdné řešení, které by obci pomohlo zbavit se dopravy, de facto neexistuje,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.



Od benzinové pumpy by auta nezamířila kolem obecního úřadu k velkému dálniční křižovatce, ale dorazily by k němu z druhé strany, kde by už obyvatele nezatěžovaly.

Silnice by nám zkřížila cyklostezku, říká obec

Jenže obec říká ne. „Pro nás je to nevhodné řešení. Posíláme na kraj zamítavé stanovisko,“ řekl starosta Opatovic nad Labem Pavel Kohout.



Podle něj by nová propojka oddělila od centra obce Klášterní ulici. Druhým argumentem proti je fakt, že silnice by křížila budoucí cyklostezku i cestu vedoucí z podchodu od obce.

„Technicky je to tam neřešitelné. Mísí se to s našimi plány v tomto území. Chystáme tam záchytné parkoviště, aby si tu lidé mohli odstavit auto, půjčit si koloběžku, a teď tam přivedeme patnáct tisíc aut,“ řekl Kohout.

Jediné přijatelné řešení pro obec je zřízení nového napojení Moravského Předměstí v Hradci Králové na čtyřpruh do Pardubic a na dálnice D11 a D35, o němž se mluví už hodně dlouho.



Silnice by začínala na sjezdu z čtyřproudé silnice I/37 u Březhradu, po zcela novém mostě by překlenula Labe a okružní křižovatkou poblíž čistírny odpadních vod by se napojila na silnici do Vysoké nad Labem.



„Hradec by tím zajistil dopravní obslužnost možná pro 25 tisíc lidí. Chceme, aby se to rozhýbalo. Čekáme už osm let, a nic se neděje,“ řekl Kohout.

Ke stavbě je skutečně daleko. Samotná propojka dosud není ani v územním plánu Hradce Králové a ani Ředitelství silnic a dálnic s ní zatím nepočítá.



„Problémům v Opatovicích nad Labem rozumím, a proto jsme se snažili ve spolupráci s Královéhradeckým krajem a obcí samotnou najít řešení, na které by se nemuselo čekat mnoho let. Napojení u Březhradu je samozřejmě optimální varianta, avšak nemáme jistotu realizace,“ uvedl Kortyš.

Pro Hradec Králové by bylo napojení Moravského Předměstí na takzvanou Hradubickou silnici důležité. Většina dopravy od Pardubic a z dálnice D11, která míří nejen do východní části města, ale i dál na Holice, nyní směřuje po městském okruhu přes přetížený most u fakultní nemocnice. Z loňského vyjádření investičního náměstka hradeckého primátora Jiřího Bláhy (ODS) vyplývá, že Hradec má jiné starosti. Nyní na dotaz nereagoval.

Opatovice hrozí, že pokud nebude existovat jasný plán na výstavbu nové spojky, cestu pro řidiče z Hradce přes Vysokou a Opatovice opět zablokují. Na křižovatku od Vysoké by totiž ve spolupráci se silničáři vrátily značku, která bude řidičům zakazovat zahnout doleva do Opatovic.



Ta tady v minulosti už byla, ale naštvaní řidiči ji ničili. „Máme to připravené a schválené. Zatím tam značku nedáme. Ale chceme, aby si někdo uvědomil, že je tu krizová situace a že je třeba ji řešit,“ zdůraznil Kohout.