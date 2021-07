Obchvat přivedl do Opatovic další tranzitní dopravu, kraj chce obci pomoci

Jeden proud aut přijíždí do Opatovic nad Labem od Březhradu, druhý těsně kolem benzinky od Vysoké nad Labem. Na soutoku je z toho ve špičce regulérní kolona, která Pardubickou ulicí míří k nájezdu na dálnici D11.



Přesně tak vypadá situace v Opatovicích nad Labem osm let poté, co se zde otevřel pohodlný obchvat obce.



„Je to hrozné. Hlavně ráno, když Hradečáci jezdí na Prahu, a odpoledne mezi druhou a pátou, když se vracejí. V centru se dá přejít po přechodu, ale na okraji, kde bydlím, musím čekat i několik minut,“ řekla Marie Nováková z Opatovic nad Labem.

Cyklisté tu jezdí po chodnících, na hlavní ulici je to příliš nebezpečné. Obec to údajně vzhledem k situaci toleruje, pokud jsou lidé opatrní. Místostarosta Opatovic Josef Půlpán to nechtěl komentovat. „Je to jako všude jinde na vesnici,“ řekl.

Situace v obci snad ani víc paradoxní být nemůže. Nikde ve východních Čechách nenalil stát do země v podobě betonu víc peněz. Vznikla tu velká třípatrová křižovatka dvou čtyřproudových silnic, dálnice D35 a silnice I/37 za tři miliardy korun. K dispozici je tu od roku 2013 i východní obchvat obce.

Dopravu žene přímo před obecní úřad fakt, že nájezd na pohodlnou čtyřproudovku směrem na Opatovice je v Hradci ve špičce ucpaný. Řidiči z Hradce Králové směřující do Pardubic či na D11 tak často volí cestu přes Vysokou a následně projíždějí k dálnici Opatovicemi. Přes Vysokou si navíc zkracují cestu k dálnici nejen řidiči z Hradce.

Samozřejmě, že Ředitelství silnic a dálnic mohlo obchvat Opatovic dopravně vyřešit tak, aby problémy nevznikly. Nedokázalo se ale tehdy na vhodné variantě nájezdu dohodnout s obcí.



Po otevření obchvatu se Opatovice pokoušely zastavit proud aut od Vysoké zákazovou značkou. Nejenže ji řidiči neustále likvidovali, ale na popud Vysoké soud v roce 2014 dospěl k závěru, že tam zákaz nemá co dělat, a nařídil jej odstranit.

Řešení existuje

Pardubický kraj po schůzce v Opatovicích se zástupci obce a Královéhradeckého kraje oznámil, že řešení neúnosné dopravní situace v obci existuje. To by mělo spočívat v oživení staré silnice z Pardubic do Hradce, z níž zbyl za benzinovou pumpou apendix opatřený značkou slepá ulice a s kupami štěrku snad pro ty řidiče, kteří by chtěli se starou navigací zatvrzele pokračovat dál do polí.



Kraj by využil záplavový most pod novou silnicí I/37 a vedl by pod ním silnici okolo areálu Siko s napojením na velkou patrovou křižovatku.

„Osm set padesát metrů dlouhá spojnice by byla rychlým a účelným řešením,“ uvedl náměstek hejtmana Pardubického kraje Michal Kortyš.

Není důvod slavit, že někdo našel východisko ze slepé uličky. Naprosto stejné řešení totiž navrhoval starosta Opatovic Pavel Kohout před sedmi lety. Podstatné je, že se k němu nyní poprvé veřejně hlásí kraj, pro něhož nemůže být problém propojku za několik milionů korun postavit.

Nápad se líbí i Královéhradeckému kraji, který se už delší dobu snaží najít způsob, jak zajistit napojení Moravského Předměstí na takzvanou Hradubickou silnici.

Většina dopravy od Pardubic a z dálnice D11, která míří nejen do východní části města, ale i dál na Holice, nyní jezdí po městském okruhu přes přetížený most u fakultní nemocnice.



„Pravdou je, že tato dopravní úprava, byť na území Pardubického kraje, by významně snížila hustotu silničního provozu zejména v Hradci Králové. Toto řešení by zároveň významně pomohlo plynulosti silničního provozu mezi Hradcem Králové a Opatovicemi nad Labem směrem na Pardubice i s napojením na D11. Zásadní výhodou projednávané varianty oproti dlouhodobě připravovaným projektům je nižší náročnost na vynaložené finanční prostředky i dobu trvání její výstavby,“ uvedl radní Královéhradeckého kraje pro oblast dopravy a majetku Václav Řehoř.

Zástupci obce a obou krajů se dohodli na vypracování studie, která bude sloužit k projednání a případnému zadání projektové dokumentace. „V takovém případě, jako jsou Opatovice nad Labem, by se mělo jednat ideálně ihned. Proto se mi navrhované řešení líbí,“ řekl Kortyš.