Na muži v Pardubicích vzplál oděv, z místa utíkal lehce popálený cizinec

14:58 , aktualizováno 14:58

V úterý kolem 18. hodiny začalo hořet oblečení na muži, který se pohyboval na Palackého třídě poblíž restaurace Severka v Pardubicích. Záchranáři ho s popáleninami převezli do nemocnice. Policie nyní hledá svědky, kteří by pomohli objasnit, co se stalo.