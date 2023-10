Architekt Pleskot: Automatické mlýny jsou nádherné, ale kde je náplavka?

Dlážděný břeh v těsné blízkosti řeky a u něj stánky s občerstvením, kavárnu nebo stánek se zmrzlinou přitom hojně navštěvují lidé v Praze nebo sousedním Hradci Králové. Jen v Pardubicích stále nic, i když o tom místní politici již několik let mluví. Konkrétnější obrysy u Chrudimky ani u Labe zatím vidět nejsou.

Přitom se u Automatických mlýnů tato přidaná hodnota přímo nabízí. „Absolutně mi tu chybí náplavka a s tím se bude muset město popasovat. Automatické mlýny stojí u řeky a jsou od řeky oddělené. A mlýny by se k řece měly přimknout a pustit ji k sobě, aby tady vzniklo nejenom tak trochu Holandsko. Úplně Holandsko,“ řekl uznávaný architekt Josef Pleskot.

29. září 2023

Než se budou návštěvníci u Automatických mlýnů cítit jako v zemi tulipánů, ještě to pár let potrvá. Politici se pobřežní plochou u Chrudimky zabývají.

„Máme myšlenky, že by tam náplavka měla vzniknout. Celý ten prostor si ji zaslouží,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal.

Josef Pleskot je externím poradcem prezidenta Petra Pavla pro otázky architektury.

V jednotkách let plánuje rozjet realizaci náplavky. Konkrétní datum ale říci nechce. „Tím, jak je areál citlivě zasazen do zástavby, tak si zaslouží i citlivé zasazení náplavky, která by navíc mohla být oboustranná, neboť i směr k Bělobranskému náměstí si zaslouží refresh,“ řekl Hrabal.

Celý prostor od Automatických mlýnů k Chrudimce je jedna neutěšená ulice. Kromě náplavky se město v této lokalitě musí vypořádat ještě s jednou věcí, a to, kde návštěvníci, kteří přijedou do Sféry, Gočárovy galerie či za výhledem na silo, odstaví automobil.

„Parkovací dům vyroste mezi mosty a měl by být realizován formou PPP projektu. Odbor dopravy k tomu už připravil veškeré podklady, abychom tuto věc mohli dál posunout,“ řekl Hrabal, který je zároveň zodpovědný za dopravu ve městě.

O sníženém přístupu k řece, kde by to mohlo začít žít, se mluvilo také v blízkosti kotviště lodi Arnošt. V souvislosti s touto v Pardubicích populární lodí však nyní město řeší jinou věc, a to novou zastávku, která by na Labi mohla vzniknout.

Mosty především

Vše se ale odvíjí od dvou pardubických bolestí – mostů, které budou kraj a město v příštím roce opravovat. Až se opraví most kapitána Bartoše, tak by na straně u Labského palouku mohlo být přístavní molo možné. Vysoká konstrukce by se přenesla formou kolektoru do mostu a Arnošt by tam získal nové zastavení.

„Lidé z Polabin by nemuseli chodit až do Arnoštova přístaviště k enteria areně, ale mohli by nastoupit v Polabinách. Až projdou most Pavla Wonky a kapitána Bartoše opravou, začne město řešit tuto zastávku,“ řekl Hrabal.

Pak se nabízí i varianta, že by se opravená loď mohla vydávat častěji do Přelouče, kam se parník plavil před svým odjezdem do servisu jen několikrát.

„To je věcí dopravního podniku. Ale vnímám jednak potenciál a hlavně hlad lidí. Slyším, jak se ptají, kdy opravíte Arnošta. To ale přijde až po opravách mostu,“ řekl Hrabal.