Nový společenský středobod východních Čech, otevřely se pardubické mlýny

Tento poslední bod nyní po třech letech oprav společně otevřeli veřejnosti manželé Smetanovi, Pardubický kraj a město Pardubice.

„Obnova Automatických mlýnů je mimořádnou ukázkou spolupráce soukromého, veřejného a neziskového sektoru. Automatické mlýny jsou nově kulturním a společenským středobodem východních Čech. A to jediné bylo od začátku naším cílem. Aby mlýny ožily, byl v nich celodenní provoz a proměnily se tak v pulzující městskou čtvrť, kam může přijít každý,“ řekl majitel Automatických mlýnů Lukáš Smetana.

Náměstíčko tvoří od řeky Chrudimky sýpka přestavěná Pardubickým krajem na Gočárovu galerii.

Ištařina brána ji spojuje s budovou sila, kterou opravili manželé Smetanovi. Silo je pomyslným srdcem celého areálu. V suterénu je zázemí pro veřejnost toalety pro návštěvníky koncertů.

„V přízemí jsme jednu kancelář bezplatně propůjčili městu Pardubice, aby zde vznikla pobočka turistického informačního centra. Zároveň zde má zázemí naše nadace. Betonové násypky, kolem nichž vede výtah, budou sloužit jako výstavní prostory,“ řekl Lukáš Smetana.

V nejvyšším patře sila se nachází multifunkční sál. Oprava a modernizace této části vyšla na 104 milionů korun, dotace z Unie činila 70 milionů. Ze státního rozpočtu přišlo 8 milionů, manželé Smetanovi pak zaplatili necelých 26 milionů korun.

GAMPA a Sféra

Na zadní část Gočárovy galerie pak navazuje moderně pojatý nový objekt. Vznikl opravou bývalého skladu balené mouky. V jeho spodní části sídlí GAMPA (Galerie města Pardubic) a nad ní se nachází centrální polytechnické vzdělávací centrum Sféra, které bude nabízet netradiční formy vzdělání, chce propojovat vědu s moderními technologiemi a tradici regionálních řemesel.

„Oba objekty jsou pojednány tak, aby zapadly do industriální lokality. Chtěli jsme uchovat dominanci kulturní památce, proto jsme zachovali stejnou barevnost i materiál. Takže GAMPA je komplet celá z cihel, včetně nosných zdí. Vrchní část Sféra jakoby levituje nad objektem a dostává se do většího klidu. Protože tam budou v dílnách pracovat děti, chtěli jsme, aby měly větší klid na práci, takže jsme tento dům vyzdvihli do vyššího prostoru a střechu galerie jsme nabídli jako součást veřejného prostoru,“ řekl architekt nové budovy Jan Šépka.

Návštěvník může tedy „po zavíračce“ zůstat sedět v amfiteátru a pohybovat se volně na všech terasách.

A co nabízí GAMPA uvnitř? Zahajovací projekt nese název Mlýnský ostrov. Autor instalace Labil Artur Magrot vychází z motivu ostrova, proměnlivé krajiny či litosférických desek. „Na první pohled si člověk řekne, že je to podlaha, ale při dotyku nohy si všimnete více,“ řekla kurátorka výstavy a ředitelka nové galerie GAMPA Šárka Zahálková. Některé části vyvýšené podlahy se totiž pod tíhou člověka prohýbají.

Sférou točí zeměkoule

O několik podlaží výše vystřídá umění vzdělání. Karbonová zeměkoule a prstenec, který tvoří jakési další promítací plátno, jakých je v Evropě jen pár, usadí malé i velké návštěvníky k dokumentu, který je možné promítnout přímo na zeměkouli.

„Tuto technologii nemá nikdo ve střední Evropě v rozsahu, který tu my dnes máme,“ řekl náměstek primátora Jakub Rychtecký.

Točící se zeměkoule nabízí aktuální počasí, sbírá například meteorologická data. Na této zeměkouli mohou zaměstnanci přiblížit školákům, ale i studentům například tematiku tsunami nebo tání ledovců.

Školy i veřejnost se budou hlásit do rezervačních systémů, které nyní projdou prvním testováním.

Prostranství areálu Automatických mlýnů z východní strany uzavře v roce 2026 druhá etapa přeměny. Zahrnuje výstavbu bytů, restaurace. Investorem jsou manželé Smetanovi. „Líbil by se mi tu i hotel, který v Pardubicích chybí,“ řekl náměstek Rychtecký.