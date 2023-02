Zkratka GG. Nová galerie v Automatických mlýnech odkazuje v logu na cihly

Do soutěže pořádané organizací Czechdesign se přihlásilo na čtyřicet zájemců. Do užšího kola se dostalo pět účastníků, do druhého potom tři.

Na konci roku odborná komise složená z předních odborníků na grafický design a zástupců galerie vybrala vítězný návrh, za kterým stojí grafičtí designéři Matěj Hanauer a Jan Matoušek.

Vítězný návrh na nový vizuál galerie podle autorů naplňuje představy o vizuální identitě sebevědomé značky a vychází z nezaměnitelné architektury Automatických mlýnů, které projektoval pro bratry Egona a Karla Winternitze architekt Josef Gočár.

Typické režné zdivo z tmavých a světlých cihel, ze kterých byla budova mezi lety 1909 až 1911 vystavěna, se stalo i základem pro nový vizuální styl.

„Východiskem pro nový vizuální styl Gočárovy galerie se stává sama budova Automatických mlýnů. Z ní odvozujeme dílčí principy, historické i typologické odkazy a ve finále i specifickou atmosféru, která bude pro nově umístěnou galerii výrazným a nezaměnitelným znakem,“ objasnil koncept Jan Matoušek.

Zkratka GG odkazuje nejen na nový název galerie, ale i na typické značky, které v minulosti sloužily jako dobrá reklama cihelen. „Základním symbolem nové vizuální identity se stává zkratka GG. Dominantní razítko a středobod všech zpracovávaných materiálů. Odkazuje na historické označování pálených cihel a průmyslovou minulost budovy,“ přiblížil nový styl designér Matěj Hanauer.

Nový vizuální styl se postupně propíše do všech tiskovin, propagačních předmětů, webových stránek i sociálních sítí Gočárovy galerie.

Podle ředitelky Gočárovy galerie Kláry Zářecké rozhodla o vítězi nezaměnitelnost a komplexnost předloženého návrhu a výborně vedená prezentace směrem k porotě. „Cesta od vypsání soutěže až po vybrání vítěze byla opravdu náročná, zároveň byla pro tým galerie velkou zkušeností,“ zhodnotila několikaměsíční proces ředitelka.

Galerii představí s novým logotypem

Peníze na uspořádání profesionální soutěže uvolnil zřizovatel galerie, kterým je Pardubický kraj.

„Gočárovu galerii chceme představit veřejnosti už s novým logotypem a také celým novým vizuálním stylem. Věřím, že krásně opravená budova mlýnice s charakteristickými červenými a žlutými cihlami a symbolikou vlaštovčích ocasů na střešních římsách bude spolu s písmeny GG novým poznávacím symbolem galerie,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje pro investice a kulturu Roman Línek.

Oprava budovy za 361 milionů korun byla dokončena na začátku roku. Teď probíhá stěhování a zařizování interiérů, které má být dokončeno v červnu.

„Budeme se snažit připravit zkušební provoz, chceme si osahat výstavními prostor výstavními intervencemi, přes léto plánujeme vyzkoušet využití edukačního ateliéru a audiovizuálního sálu, abychom věděli, jak technologie fungují,“ uvedla pro ČTK Klára Zářecká.

Oficiální otevření galerie je naplánováno na 8. září. Na podzim by měly být hotové i polytechnické dílny, které zde buduje město.