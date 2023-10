Grafické studio i truhlářská dílna. Automatické mlýny přitáhly tisíce lidí

„Jde opravdu jen o hrubý odhad, ale vypadá to, že do Automatických mlýnů přišlo od pátku do neděle cca 15-18 000 lidí, včetně dětí,“ řekla PR manažerka Automatických mlýnů Eliška Čeřovská.

Lidé záhy zarezervovali veškeré komentované prohlídky, které byly k dispozici na webu Automatických mlýnů.

Kdo si chtěl nový areál projít sám, mířil hlavně do nové budovy vzdělávacího centra Sféry. Prohlédnout si zde lze chemické laboratoře, špičkové grafické studio či truhlářskou dílnu s masivními pracovními stoly.

A všude si něco vyzkoušet. V truhlářské dílně vypálit svůj monogram do dřevěného přívěsku, u chemiků kápnout kapátkem a podílet se na pokusu, ve virtuální realitě nasadit 3D brýle a přesunout se mimo prostor Sféry.

Soustředěně seděly děti zejména ve špičkově vybaveném grafickém studiu. Ze škály barev, tužek i štětců mohly vybírat, aby si na monitoru vytvořily obrázek podle svých představ. Podél kortenové stěny tiše pracovaly 3D tiskárny, které tiskly na přání bludiště či růžovou želvu.

„Jaký dokument byste chtěli vidět,“ vyzývala návštěvníky v potemnělém sále obsluha obří zeměkoule, na níž právě dopromítala ukázku slapových jevů. Meteorologická data, která se vážou na tuto technologickou vymoženost, jsou srovnatelná s tím, čím disponuje Český hydrometeorologický ústav.

„Některé dokumenty jsme přeložili, jiné necháme cizojazyčné, aby se dobře prolínala výuka například zeměpisu s angličtinou,“ řekl náměstek primátora pro školství Jakub Rychtecký.

Návštěva Sféry byla zřejmě tím, nač byli návštěvníci nejvíc zvědaví. I proto se zde tvořila několikaminutová fronta. Všechny zvědavce nebylo možné vpustit.

„V sobotu dopoledne jsme zkoušeli počítat, kolik lidí sem přišlo. Po prvních pěti stech jsme museli přestat, nestíhali jsme,“ řekla dívka u vchodu, která měla na starosti korigování počtu lidí uvnitř. Telefonem si ověřovala, když skupinka lidí opustila Sféru, pak pustila za poznáním další.

Lidé proudili také Gočárovou galerií, fotili si nové výhledy na její střeše i vyšším silu. Výtahy se nezastavily.

Plno bylo také na náměstí, kde lidé posedávali u stolků, v amfiteátru nebo terasách. Slunečnou neděli si tu například užíval ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Na nábřeží se s lidmi dával do řeči majitel areálu Lukáš Smetana.

„Smetana je tahoun, který nedá ostatním subjektům v Automatických mlýnech odpočinout. Budou se muset velmi, velmi snažit, aby mu stačily. Někdy zas město či kraj nakopne a podpoří jeho. Vzniká zárodek synergického projektu a to já mám rád,“ řekl při prohlídce architekt Josef Pleskot.