Pardubice mají jasno o podobě nového mostu přes Labe, růst začne za dva roky

Vybraná podoba nového mostu se shoduje s variantou, která se zastupitelům líbila na semináři konaném v říjnu.

„Autorizovaný inženýr Jan Bursa nám předložil tři varianty, nechal jsem je pověřit renomovanými architekty. Ti se vyjádřili kladně k variantě C, tu poté podpořila také komise pro dopravu. S možnými variantami vzhledu mostu se zastupitelé hlouběji seznámili již na říjnovém semináři a v pondělí téměř jednomyslně schválili,“ uvedl primátor Pardubic Jan Nadrchal (ANO).

Určitými změnami však původní návrh architektů prošel. Nový most bude na návrh komise pro dopravu širší.

„Na východní straně mostu bude nově stavebně oddělený obousměrný pás pro cyklisty šířky nejméně tři metry a chodník šířky nejméně tři metry, na západní straně vznikne chodník šířky nejméně tři metry. Uvědomujeme si, že stavíme most pro příští generace, proto chceme, aby byl kvalitní a kapacitní pro další rozvoj lokality,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal, jenž má v gesci také dopravu.

Předpokládané náklady na výstavu mostu, který bude mít na délku necelých 107 metrů, jsou vyčísleny na 320 milionů korun s DPH. Magistrát upřednostnil metodu Design and Build, při které vítězná firma bude postupovat podle projektu, který sama zpracuje. „Má tu výhodu, že můžeme jasněji předvídat cenu i lhůtu pro dokončení celého projektu,“ dodal Hrabal.

Město chce přípravu stavby sladit s dotačními podmínkami Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). „Požádali jsme o nezávaznou konzultaci generálního ředitele SFDI, abychom si ověřili, že námi zvolené postupy jsou v souladu s dotačními podmínkami SFDI. Chceme tak minimalizovat riziko zamítnutí žádosti o dotaci,“ uvedl v tiskové zprávě města primátor Nadrchal.

Stavba mostu začne v květnu 2025

Když to všechno dobře půjde, tak v lednu 2024 by mělo dojít k dokončení přípravy zadávací dokumentace, v únoru chce magistrát zahájit proces zadávacího řízení a v červnu uzavřít smlouvu o díle s dodavatelem.

„V období od července 2024 až do května 2025 by měla probíhat projekční činnost a od května 2025 až do dubna 2027 by mělo dojít k samotné realizaci stavby nového mostu,“ uvedla mluvčí města Kristýna Vlasáková.

Vedení města předpokládá, že funkční mostní provizorium, jehož stavbu zastupitelé na pondělním zasedání také schválili, by bylo součástí první etapy výstavby. Začít sloužit by mohlo od října 2025.

Původně chtěla mít radnice hotové provizorium do června příštího roku, aby se kraj mohl v létě pustit do opravy Wonkova mostu. Vše ale zbrzdily problémy s přeložkami sítí.

O nevyhovujícím stavu mostu kapitána Bartoše se radnice dozvěděla v únoru letošního roku z výsledků dynamické zkoušky. Na jejím základě došlo k okamžitému omezení provozu na mostě, který spojuje oblast hlavního nádraží a městské části Polabiny. V současné chvíli je zde provoz řízen světelnou signalizací. Klasická MHD nemá na most přístup a jezdí náhradními trasami.

