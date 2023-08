Oprava mostu v Pardubicích musí počkat, nestihnou postavit provizorní

Pardubičtí řidiči musí počítat s tím, že z Polabin k nádraží budou ještě dlouho jezdit za dohledu mobilního semaforu. Právě ten reguluje kyvadlový vjezd na most kapitána Bartoše, který je podle statiků v téměř havarijním stavu.

Radnice už připravuje jeho kompletní opravu. Potíž však je v tom, že přemostění Labe není možné jen tak zavřít bez náhrady. Město tedy musí nejprve vedle železné konstrukce starého mostu postavit nový, dočasný.

A původní plány radních už vzaly za své. Stavba provizoria se už poněkolikáté odsouvá. Za problémy mohou hlavně trubky s vodou či plynem. „Během prací na projektu mostního provizoria vyvstal nový požadavek na přeložky sítí na straně mostu směrem k nádraží. I z důvodu dalších externích vlivů dojde ke zpoždění a mostní provizorium se nepodaří zrealizovat do konce tohoto roku,“ uvedl náměstek primátora Jan Hrabal z hnutí ANO.

Zpráva to sice není příjemná, ale zároveň není alespoň pro tuto chvíli fatální. Jednosměrný provoz na mostě totiž dopravu brzdí naprosto minimálně, u řeky se žádné větší kolony ani ve špičce netvoří.

„Možná trochu překvapivě se žádné drama nekoná. Dokonce se dá říct, že částečné přiškrcení mostu pomohlo křižovatce u nádraží, kde je teď volněji. Most totiž dopravu naředil,“ uvedl opoziční zastupitel za ODS a bývalý náměstek primátora odpovědný za dopravu Petr Kvaš.

Právě on stál na začátku procesu zahájení cesty k opravě mostu, a možná i proto vedení města za zdržení zásadně neplísní.

„Máme u té stavby skvělého projektanta, kterého nám jinde závidí. Věřím, že všichni dělají maximum. Tohle jsou věci, které se kolem každé stavby prostě objeví, to neovlivníte,“ uvedl Kvaš a dodal, že největší problémy současný stav způsobuje dopravnímu podniku. „Další potíž by mohla vzniknout v případě, že by se krajský úřad rozhodl pustit do plánované opravy mostu Pavla Wonky,“ připustil Kvaš.

Je potřeba posun opravy Wonkova mostu

Právě nepříjemnému souběhu dvou opravovaných mostů ze čtyř, které v Pardubicích přes Labe jsou, se radní chtějí všemožně vyhnout. Své kroky proto koordinují právě s krajskými politiky.

„O nové skutečnosti, která zaviní odklad instalace provizoria, jsem už informoval hejtmana Martina Netolického i ředitele pardubické správy Ředitelství silnic a dálnic. A to hlavně z důvodu koordinace s dalšími dopravními stavbami,“ uvedl Jan Hrabal.

Vedení hejtmanství zatím počítá s tím, že oprava Wonkova mostu v Pardubicích, která by měla začít v příštím roce, bude pravděpodobně rozdělena do dvou let.

Zároveň radní kraje už oznámili, že začátek oprav byl odložen do doby, než Pardubice vyřeší dopravu přes Labe mostním provizoriem v místě zničeného mostu kapitána Bartoše. „Tuto stavbu musíme koordinovat s městem, nemůže dojít k uzavření levého a pravého břehu Labe,“ řekl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD/3PK).

Spodní část mostu Pavla Wonky je podle statiků ve zlém stavu. Bude nutné vyměnit lana volného předpětí a provést přeložky sítí, které se následně vrátí do konstrukce. V plánu je také výměna dilatačních závěrů, obnova chodníků a svrchních vrstev vozovky. Navíc to není zdaleka jediný most, který kraj potřebuje poměrně brzy opravit. „Oprava Wonkova mostu má vyjít na 142 milionů korun. Celkem se u projektů v přípravě náklady odhadují na více než 350 milionů. Na opravu 13 mostů v letošním a příštím roce počítáme s necelými 600 miliony,“ uvedl náměstek hejtmana odpovědný za dopravu Michal Kortyš z ODS.

Mostů přes Labe je ve městě málo. Kromě největšího Wonkova a kapitána Bartoše mohou auta vjet jen na ty, které jsou na silnici I/37 na Hradec Králové a pak na úzký mostek mezi Svítkovem a Rosicemi nad Labem.

Jistou úlevu řidičům v Pardubicích slibuje nový most přes Labe, který vznikne jako součást severovýchodního obchvatu Pardubic, jehož stavba se na začátku roku konečně rozjela. Řidiči by na něj mohli poprvé vyjet už za dva roky.