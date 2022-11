První špatný, druhý ještě horší. Pardubické mosty čekají opravy

Město Pardubice čekají dvě náročné a nákladné rekonstrukce mostů, které vedou přes Labe. Nebudou se dělat souběžně, aby nenastal dopravní kolaps.

V únoru příštího roku by měla začít oprava Wonkova mostu, který je dopravně nejvytíženější. Jezdí přes něj i 20 tisíc aut denně. Později pak bude následovat most kpt. Bartoše, který je na tom však hůře. První stavba patří kraji, druhá městu.

„Most Pavla Wonky a jeho stav řešíme dlouhodobě s odborníky. Most má poškozená vnitřní lana, a musí tak dojít k jejich výměně. Momentálně se i s ohledem na nárůst cen stavebních prací bavíme o částce přesahující 150 milionů, což je pro rozpočet kraje velký zásah,“ řekl hejtman Martin Netolický zvolený za 3PK/ČSSD.

Posudek, který odhaluje mostní závady, má hejtmanství od roku 2017. Kraj bude kvůli nákladnosti oprav jednat se státem, aby s rekonstrukcí finančně pomohl. Podobná situace byla ve Valech na Pardubicku.

Do roku 2020 tam bylo poválečné mostní provizorium, které už nevyhovovalo potřebám dopravy. Nový most tam postavilo Ředitelství vodních cest, stál 258 milionů korun, kraj přispěl 23 procenty. Stát také nedávno z valné většiny zaplatil opravu mostu u pardubické nemocnice, která vyšla na zhruba čtvrt miliardy korun.

Důležité bude podle hejtmana mostní stavby koordinovat. Wonkův most bude vždy zčásti obousměrně průjezdný. Zavřít ho kvůli jeho vytíženosti možné není.

„Vzhledem k významu mostu navíc musíme naše kroky koordinovat s městem, pro které by uzavření či výrazné omezení dopravy byl velký problém,“ řekl Netolický.

Dokud nebude Wonkův most opravený, nemůže magistrát začít s generální opravou mostu kpt. Bartoše u sídliště Polabiny. Pravděpodobně starý most zbourá a postaví tam nový.

Od 26. září je tam na deset týdnů omezena doprava kvůli provizorní opravě. Most je ve špatném stavu, radnice tam dvakrát snižovala nosnost, teď je pro auta do 3,5 tuny. Výjimku mají vozy MHD a složky integrovaného záchranného systému, které přes most jezdí.

„Je pro nás důležité aktivně komunikovat s krajem ohledně opravy obou významných mostů přes Labe. V případě mostu na ulici kpt. Bartoše nyní funguje omezení dopravy formou semaforu a v nejbližší době bychom měli znát aktuální posudek statika, podle kterého budeme zvažovat naše další kroky. Nedovedu si představit, že bychom oba mosty potenciálně zavřeli ve stejný okamžik,“ řekl náměstek primátora Jan Hrabal z ANO.