Na provizorní most mezi pardubické nádraží a Polabiny pojedou i trolejbusy

Není to ani zdaleka komfortní. Most kapitána Bartoše nyní kvůli havarijnímu stavu funguje jen částečně. Auta na něj mohou pouze z jednoho směru, dopravu řídí semafory. Velké autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy na něj nesmí vjet vůbec.

Proto se radnice snaží co nejdříve instalovat provizorium, které alespoň částečně vrátí věci k normálu.

„Návrh provizoria sice počítá s omezením zatížitelnosti konstrukce ve stávající výši, nově však dostanou výjimku trolejbusy a autobusy hromadné dopravy a také vozidla integrovaného záchranného systému,“ uvedl náměstek primátora pro dopravu Jan Hrabal z ANO.

Situace je nyní komplikovaná pro dopravní podnik, který musel poměrně složitě shánět menší autobusy, které most unese a do kterých se vejde alespoň pár desítek lidí.

„Zpočátku jsme měli jen minibusy, které pojaly zhruba dvacet lidí. A to byl problém, protože se občas někdo do autobusu nevešel. Nyní máme větší vozy, do kterých se vejde čtyřicet až pětačtyřicet lidí. Je to podstatně lepší a lidé linku hojně využívají,“ řekl šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Hlavně sem vrátit klasickou MHD, přeje si vedení města

Radní by tak u Polabin chtěli most, který unese i větší vozidla, ideálně ještě letos. „Naším cílem je zprovoznit mostní provizorium co nejdříve, abychom vrátili linkové vedení městské hromadné dopravy do původních tras,“ řekl Hrabal

Radnice bude mít podle něj během pár dní rozpočet na stavbu dočasného mostu, který zajistí automobilovou a pěší dopravu přes Labe. „Nyní máme v rukou návrh mostního provizoria, díky němuž bude možné zahájit stavbu nového mostu, jelikož doprava bude přesunuta právě na provizorium. Dočasná mostní konstrukce bude maximálně třípolová a upravena bude i pro trakční vedení,“ řekl Hrabal.

Cenově by se náklady spojené se stavbou provizoria měly podle návrhu pohybovat kolem 60 milionů korun bez DPH. Politici zatím nerozhodli, zda si náhradní most koupí, nebo pronajmou. „Dočasná mostní konstrukce je navržena jako třípolová pro převedení obousměrné dopravy protisměrně v jednom jízdním pruhu a převedení pěších po samostatném vnějším chodníku,“ uvedl k návrhu dočasného mostu jeho autor Jan Bursa.

V praxi to znamená, že i nadále budou dopravu u mostu řídit semafory a že chodci a cyklisté budou ještě nějaký čas využívat lávku vedle současného mostu kapitána Bartoše. „Součástí provizoria bude také veřejné osvětlení a koridor pro chodce a cyklisty, takže jakmile budou zahájeny bourací práce na stávajícím mostu, budou provizorium využívat také oni,“ dodal náměstek Hrabal. Stavba provizoria by podle něj mohla začít v tomto kalendářním roce. Termín prý zatím není možné přesně určit.

V červnu by radnice měla obdržet první návrhy nového mostu přes Labe, který bude na místě toho současného. Vodorovná konstrukce je ocelová, nýtovaná a původně stála na místě dnešního zdymadla. Základy mostu pochází zhruba z roku 1880. Most je ve špatném stavu.