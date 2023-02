Pardubice čekají dopravní komplikace, na most přes Labe nesmí MHD

Město už zná výsledky zatěžkávací zkoušky mostu kapitána Bartoše, které prokázaly velmi špatný technický stav konstrukce. Ta nejčernější varianta to sice není, ale velký dopravní průšvih pro celé město ano.

Odborníci zjistili, že dílo z 19. století je ve špatném stavu, a musejí mu odlehčit. V praxi to znamená, že už od neděle se po mostě bude jezdit kyvadlově a třeba trolejbusy MHD se na něj od příštího týdne nepodívají vůbec.

„Věděli jsme, že se něco takového může stát, a nyní se to děje. Samozřejmě, že to je hlavně problém pro dopravní podnik, ale i pro ostatní řidiče. Chci se jim za komplikace omluvit,“ uvedl náměstek pro dopravu Jan Hrabal z ANO.

Podle něj bylo ve hře i to, že se most zavře úplně. „Bohužel most doplácí na to, že se mu v posledních letech nikdo pořádně nevěnoval,“ doplnil politik, který je v pozici náměstka od října.

Změny v MHD Omezení na mostu kpt. Bartoše ovlivní provoz na všech linkách MHD hlavní nádraží – Lidická ul. Z tohoto důvodu dojde od pondělí 6. února ke změnám na linkách č. 2, 6, 7, 13, 18, 27 a 99, které budou vedeny směrem Stavařov nebo směrem hlavní nádraží po rychlostní komunikaci I/37. Zastávky Lidická a kpt. Bartoše budou nově obsluhovány náhradními minibusy v obousměrném provozu hlavní nádraží – Sluneční. Doprava těmito autobusy bude bezplatná a bude se řídit aktuálním jízdní řádem. Aktuální informace budou postupně aktualizovány na webu Dopravního podniku www.dpmp.cz.

Hodně živo je kvůli oznámení statiků v dopravním podniku. Jeho zaměstnanci musejí přes víkend změnit jízdní řády či vymyslet objízdné trasy. „Vyzýváme cestující, aby sledovali aktuální informace na webu dopravního podniku a vývěskách na dotčených zastávkách,“ uvedla mluvčí dopravního podniku Jitka Malinská.

Tím ovšem práce pro dopraváky nekončí. Musí třeba sehnat lehké autobusy. „Potřebujeme alespoň tři či čtyři malé autobusy, které na most budou moci. Není je lehké sehnat, ale musíme to zvládnout. Nemůžeme nechat část Polabin úplně odříznutou od MHD,“ uvedl šéf dopravního podniku Tomáš Pelikán.

Počítá s tím, že stroje budou ve špičce v desetiminutových intervalech pendlovat mezi vlakovým nádražím a supermarketem Kaufland v Polabinách. Na obou místech si pak lidé, kteří budou mít přejezd mostu zdarma, mohou počkat na ostatní spoje. „Trolejbusy, které obvykle po mostě jezdí, budou muset nově využívat Wonkův most. Jinou alternativu nemáme. Autobusy pak budou jezdit přes čtyřproudovou silnici, která vede kolem rosického nádraží,“ doplnil Pelikán.

Většina trolejbusů a autobusů váží kolem 15 tun. Ty se na most hned tak nevrátí. „Během jara bychom měli vědět více, jak budeme dát postupovat. Ve hře je možnost stavby mostního provizoria,“ doplnil Jan Hrabal.

Základy mostu jsou už z roku 1882. A i samotný most není žádný mladík. Mezi nádraží a Polabiny byl totiž přesunut z místa dnešního zdymadla, kudy v minulosti vedla hlavní cesta na Hradec Králové i Lázně Bohdaneč.

Konstrukce mostu slouží 140 let

„Most se přesouval i kvůli tomu, že už nezvládal provoz trolejbusů. Proto se dal na své dnešní místo, protože po něm tehdy vozy MHD nejezdily. No a vidíte, sloužil tam dalších 70 let,“ uvedl Pelikán s tím, že nevidí problém v tom, že základní konstrukce mostu je už 140 let stará. „Díkybohu za to, proto ty sloupy stále stojí. Kdyby se to stavělo později, tak už to dávno spadlo,“ doplnil Pelikán.

Až další dny ukážou, jak velké komplikace přivření mostu v Pardubicích přinese. Zřejmé je snad jen to, že ve špičce se průjezd přes Labe může zpomalit.

„Jezdit se bude jen jedním pruhem, který povede prostředkem mostu, tak aby jeho zátěž byla co nejmenší. Vjezd na most budou regulovat semafory,“ řekl Jan Hrabal, podle kterého by si hlavně řidiči těžších vozů měli dávat pozor na to, aby na most nevjeli. „Už jsou tam nainstalované kamery, které budou provoz na mostě hlídat. Jsme také domluveni s městskou policií, že jakékoliv porušení zákazu budou strážníci nekompromisně trestat,“ dodal náměstek.