Pardubice urychlily opravu mostu kapitána Bartoše, jeho nosnost klesá

„Most v současné chvíli opravdu není v dobré kondici, proto jsme se snažili co nejvíce zrychlit proces výběrového řízení na firmu, která zajistí nezbytné opravy mostu. Práce, které se nyní rozběhnou, mají zajistit zlepšení stavu mostu do doby, než přistoupíme k jeho opravě na základě výsledku dynamické mostní zkoušky. Ty přitom zahrnují sanační a stavební úpravy včetně zakonzervování nosné konstrukce a oprav nerovností,“ uvedl náměstek primátora zodpovědný za oblast dopravy Petr Kvaš.

Veškeré práce by podle něj měly městský rozpočet vyjít na zhruba 6,4 milionu korun.

Řidiči se navíc nemusejí bát, že by tyto dílčí opravy omezily přejezd přes most, během prací bude tato část komunikace vždy průjezdná.

Okamžité úpravy sice nezvýší zatížitelnost mostu, ale měly by napomoci tomu, aby nosnost konstrukce nadále neklesala. „Budeme se snažit, aby zhotovitel zahájil opravy co nejdříve a zajistil průjezdnost mostu, aby nebylo nutné přistoupit k jeho uzavírce,“ řekl Kvaš.

Město by do konce roku mělo mít v ruce výsledky dynamické mostní zkoušky, během níž jsou změřeny deformace a reakce konstrukce mostu na zatížení.

„Díky tomu budeme také vědět, jak je na tom most po stránce zátěžové. Samotná zkouška sice trvá pár hodin, ale je závislá na vytvoření modelu dynamického mostu a výpočtu, jak se má most chovat při určitém zatížení, což už trvá o něco delší čas,“ řekl Kvaš.

Pak může být provedeno měření zátěže přímo na mostě a porovnání reálného výsledku s výsledky dynamického modelu.

„Díky tomu budeme moci určit další postup budoucí rekonstrukce mostu kapitána Bartoše, která by již měla mít vliv také na zvýšení jeho zatížitelnosti. Předpokládáme, že výsledky dynamické zkoušky bychom měli mít k dispozici zhruba v listopadu tohoto roku,“ uvedl Kvaš.

V současné době mohou na most vjet pouze vozidla do 3,5 tuny, s výjimkou vozidel MHD a IZS.

„Aby byl tento zákaz dodržován, dohlíží na most nový kamerový bod, který tak doplnil stávající městský kamerový systém,“ řekla tisková mluvčí města Pardubic Iveta Koubková.

Montovaný ocelový most kapitána Bartoše byl postaven v roce 1954. Je dlouhý necelých 86 metrů a jeho součástí je také lávka pro pěší a cyklisty. V roce 2000 prošel most opravami, v roce 2011 a 2020 muselo město kvůli havarijnímu stavu nechat opravit přilehlou lávku s chodníkem pro pěší a stezkou pro cyklisty.

Kraj rozjede opravu Wonkova mostu

V Pardubicích bude kvůli opravám několika přemostění příští rok dopravně náročný. Kromě města chce opravovat také kraj, a to most Pavla Wonky. Jeho rekonstrukce potrvá jedenáct měsíců.

„Ve hře jsou dvě varianty opravy. Nosná lana jsou uložena v konstrukci a speciální pěně, která je drží na svém místě. Levnější varianta počítá s odstraněním pěny, výměnou lan a opětovným zapěnováním. Dražší varianta by znamenala vytvořit speciální tunel, ve kterém by byla lana uložena a dala by se po čase vyměnit bez zdlouhavého procesu odstranění pěny,“ uvedl náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Michal Kortyš.

Kraj si nyní nechává přepočítávat náklady podle současných cen. Původní odhadovaná hodnota zakázky byla 131 milionů korun u dražší varianty. Cena však platila v roce 2017, kdy bylo poškození lan prokázáno.