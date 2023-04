Metodu pardubické univerzity na odhalení rakoviny vyzkouší v praxi, je levná

Příští až tři roky se bude univerzita věnovat klinickému ověřování toho, že pro lidi s vysokým rizikem tohoto typu karcinomu je metoda vhodná a spolehlivá a bude možné ji využít pro screening. Novinářům to dnes řekl Michal Holčapek z Fakulty chemicko-technologické, který s týmem spolupracovníků metodu vyvinul.

„Následně bychom rádi vše převedli do fáze, kdy by z toho mohla být národní screeningová metoda pro karcinom pankreatu, což nikde na světě neexistuje. Nemoc je jednou z nejzákeřnějších chorob, přežití na tento typ rakoviny je pod deset procent. Je to zejména z toho důvodu, že je diagnostikována prakticky vždy pozdě, protože to je nemoc, která je až do pozdních stadií bez příznaků,“ uvedl Holčapek.

Po odebrání vzorku krve se z ní oddělí plazma nebo sérum a v laboratoři se pak izolují lipidy. Ty se vloží do chromatografické kolony, kde se rozvrství podle jednotlivých molekul. V hmotnostním spektrometru se následně rozdělí podle hmotnosti.

„Jednotlivé molekuly identifikujeme a kvantifikujeme a porovnáme je s profily nemocných a zdravých lidí. Statisticky se významně liší,“ uvedl Holčapek.

Vzorek za méně než tři tisíce

Metoda vyvinutá na pardubické univerzitě by měla být poměrně levná, zpracování jednoho vzorku by mělo vyjít na méně než 3 tisíce korun. Je vhodná pro velkokapacitní screening až 20 tisíc vzorků za rok na jednom přístroji a dokáže detekovat nemoc se správností přes 90 procent. Vyhodnocení vzorku bude trvat dva až tři týdny.

Rakovina slinivky je desátý nejčastější typ karcinomu. Rozpoznat ji včas je složité, ve světě neexistuje zatím žádný schválený neinvazivní způsob včasné detekce ani preventivní screeningový program. Onemocnění podlehne až 87 procent pacientů.

V roce 2022 bylo v České republice diagnostikováno více než 2400 nových případů. Holding FONS JK Group se sídlem v Pardubicích zastřešuje společnost Stapro, která se věnuje tvorbě softwaru a informačních systémů, zvláště pro zdravotnictví. Provozuje také síť zdravotnických laboratoří Medila.

Do společné firmy vložil prostory, přístrojové vybavení, personál a peníze na další činnost, univerzita své patenty. Podle člena správní rady holdingu Zdeňka Jirsy bude stát další vývoj metody několik desítek milionů korun, holding bude mít ve společnosti Lipidica majoritu.