Vyvíjíme metodu, díky níž bychom poznali rakovinu z dechu, říká docent Hajdúch

Na začátku letošního roku v české populaci řádily velmi silné chřipky a virózy s opravdu velmi nepříjemnými a dlouhými průběhy. Souvisí to s covidovou pandemií? Máme nějak podlomenou imunitu?

Někteří odborníci tvrdí, že by to mohlo být způsobeno tím, že jsme nebyli kvůli nošení roušek a silným restrikcím delší dobu vystaveni jiným infekčním respiračním chorobám, a označují to za imunitní dluh. Postupně se však ukazuje, že to nemusí být pravda. Stejné problémy totiž mají i v zemích, kde nebylo nošení roušek povinné a restrikce tak velké. Tím by tam logicky nemohl podobný imunitní dluh vzniknout. Příkladem může být například Švédsko. Navíc se množí stále více důkazů, že za současnými problémy může stát samotná infekce covidu-19 a její imunosupresivní (imunitu snižující, pozn. red.) účinky. Že schopnost imunitního systému bojovat s následnými infekcemi snižuje přímo covid. To bude zřejmě primární důvod, proč jsme momentálně vystaveni tak velkému množství respiračních infekcí a jejich průběh je mnohdy silnější, než jsme byli zvyklí. Sám jsem si to nedávno prožil na vlastní kůži, kdy jsem s nemocí bojoval čtyři týdny.

Zhruba jedna třetina nádorů, jak je dnes známe, by nemusela vůbec vzniknout. Dalo by se jim předcházet. A další třetina lidí, kteří onemocní, by nemusela umřít.