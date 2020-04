Litomyšl už chystá oslavu vítězství nad koronavirem. Věří, že bude v září

V dubnu zahájení Lázeňské sezony, v květnu gastrofestival, v červnu start 62. ročníku festivalu Smetanova Litomyšl. Každoroční jízdní řád kulturního života rodiště Bedřicha Smetany už je proškrtaný. Lázně ducha i gastroslavnosti jsou zrušené, zatímco operní festival stále doufá, že na přelomu června a července omezení povolí.

Depresivní náladu chce Litomyšl zahnat přípravou nové akce, která by měla spojit to nejlepší z Lázní ducha a gastroslavností do jediné. „Máme pocit, že až to všechno skončí, lidé se budou chtít sejít a oslavit to. Litomyšláci tedy určitě. A chceme, aby z toho měli i něco podnikatelé a zaplnilo jim to hospody a alespoň zčásti jim to nahradilo výpadky v příjmech,“ uvedla vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Litomyšl Michaela Severová.

Dodala, že bude samozřejmě hodně záležet na tom, jaká budou v té době pravidla, kolik lidí se bude moci sejít pohromadě. Pořadatelé chtějí pozvat alespoň některé z kapel a hostů, které chystali na obě zrušené akce. A zároveň už děkují firmám, které již odeslaly své sponzorské dary, že peníze nechtějí zpět a nechávají je jako vklad do zářijových oslav.

Název nově pořádané akce se teprve hledá

Tým organizátorů se podle Severové setká až po ukončení karantény a vymyslí program akce, jejíž název teprve hledá.

Nepůjde ovšem o přesunutí zahájení lázeňské sezony na jiný termín, převlékat se v září do lázeňského obleku už podle ní nedává velký smysl.

Naopak termín byl jasný. Po prázdninách a na začátku září.

„Pokud to má být akce venkovní, tak přichází do úvahy jen první dva zářijové víkendy, později už bývá zima,“ řekla Michaela Severová. A protože druhý víkend v září se budou konat tradiční Dny otevřených dveří památek a Litomyšlské dvorky, nová městská slavnost se odehraje první zářijový víkend.

Lázně ducha každý rok zaplní město hudebníky, tanečníky, otužilci a lidmi, kteří dorazí v šatech svých předků. Letos měla ožít takzvaná promenáda, v níž se pomění uličky pod zámeckým návrším, 25. dubna. Gastronomické slavnosti Magdaleny Dobromily Rettigové měly na konci května zase nabídnout kvalitní pokrmy české národní kuchyně.

Akce vždy vrcholí velkou hostinou na Smetanově náměstí pod širým nebem.

Festival Smetanova Litomyšl už počítá s tím, že zahraniční umělci nebudou moci přijet, ale stále doufá, že se operní přehlídka mezi 11. červnem a 6. červencem uskuteční. „Máme ještě připravenou variantu, pokud by se hromadné akce uvolnily v druhém pololetí, že bychom festival posunuli a zahájili 1. července. Program na červenec by zůstal a prodloužil by se o týden, tedy do 12. července, a přeskupil by se,“ řekl pro ČTK ředitel festivalu Jan Pikna.