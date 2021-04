Pardubické letní kino kvůli neshodám s politiky opouští jeho zakladatel

„Důvodem této poměrně zásadní životní a pracovní změny je vyvrcholení letitého neporozumění s částí vedení radnice v tématu kina. Téměř každoroční obapolně vyčerpávající diskuse nad místem konání či výší dotace se staly tradicí,“ uvedl Motyčka, který v areálu trávil každý letní večer a dá se říct, že kino se stalo jeho dítětem.

„Skutečným důvodem rozepří s Magistrátem města Pardubic byla osobní animozita pouhých tří politických představitelů města daného období,“ dodal Jan Motyčka.

Jmenuje přitom tři náměstky primátora. Ty bývalé Jiřího Razskazova, Františka Brendla i nynějšího Jakuba Rychteckého z ČSSD.

„Jakožto spoluautor volební kampaně pardubické ČSSD v roce 2014 jsem byl současně svědkem povolebního vyjednávání a viděl jsem zřejmě příliš mnoho,“ uvedl Jan Motyčka, který konflikty s politiky spojuje i s tím, že kino pro letošek vypadlo z projektu Pardubičtí tahouni, což pro něj znamená ztrátu 300 tisíc korun na dotacích.

Nicméně Rychtecký odmítá, že by za ztrátou „důvěry“ politiků mohly být osobní důvody.

Politici projekt nezařadili do oblíbených akcí

„Pracovní skupina složená z nominantů všech politických klubů, předsedů dotčených komisí Rady města Pardubic a úřadu vybrala 14 akcí na základě předem zveřejněných hodnoticích kritérií. Letní kino mezi úspěšné žadatele nepatří, neboť nedosáhlo minimálního počtu dosažených bodů pro podporu žádosti,“ uvedl náměstek primátora Jakub Rychtecký z ČSSD.

Pardubické Letní kino Pernštejn Tradice letního promítání začala v roce 2006 v Tyršových sadech. Od té doby kino stálo i vedle skateparku nebo u zdymadla. Nakonec našlo domov na louce za mostem Pavla Wonky. I letos bude Letní kino Pernštejn promítat na břehu Labe od konce června až do začátku září. Promítá se každý den s tím, že v červenci se začíná od 21.30 hodin a v srpnu od 21 hodin. Projekce se ruší jen v případě silného deště. Na místě jsou k dispozici stánky s občerstvením a WC. Do areálu je zakázáno nosit vlastní pití a jídlo. Vstup je zdarma.

Dnešní opoziční zastupitel za Pardubáky František Brendl a dřívější náměstek primátorky Štěpánky Fraňkové vystupoval proti Motyčkovi dlouhodobě. Kritizoval hlavně to, že kino dostává až příliš mnoho korun z veřejných rozpočtů.

„Osobně jsem pro snížení dotace pro pana Motyčku. Stále říkám, že by měl brát oněch 200 tisíc ročně, které bral při zisku grantu na začátku projektu. Na druhou stranu s těmito názory jsem u vedení radnice dlouho narážel, takže jsem docela překvapený, že oříznutí přichází právě teď,“ komentoval Brendl vypadnutí kina z tzv. tahounů.

Motyčka si pak myslí, že ho Brendl nemá rád kvůli tomu, že mu odmítl přehrávat volební spoty Pardubáků na plátně kina.

Nicméně pro fanoušky biografu na břehu Labe je podstatné, aby kino fungovalo dál. A to se podle všeho stane.

„Garancí toho jsou osobnosti zastupující akciovou společnost No Problem Promotion s dvoumilionovým základním kapitálem. Jedním ze členů dozorčí rady nového pořadatele letního kina je Leoš Kučera, přední tuzemský dramaturg kinematografických projektů, zakladatel artového kina Centrál, bývalý náměstek primátora Statutárního města Hradec Králové,“ uvedl Jan Motyčka, podle kterého by se letos mělo promítat od 25. června do 5. září.

„Šestnáctý ročník nabídne ještě propracovanější dramaturgickou koncepci a řadu překvapení v podobě pozvaných filmových delegací a doprovodných akcí. Pořadatelé by rádi dokázali, že i v krajském městě lze realizovat filmovou přehlídku na stejné úrovni jako ve světových metropolích,“ dodal Motyčka.