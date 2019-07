Bouřka poničila plátno pardubického letního kina, dočasně se nepromítá

Plátno poničil déšť a bouřka, která se Pardubicemi prohnala v sobotu večer.

„Nové stojí osmdesát tisíc a vůbec nemám tušení, kde ty peníze sehnat,“ povzdechl si provozovatel letního kina Jan Motyčka.

V kontextu s velikostí promítacího plátna jde o poměrně malou díru, plátno je však stejně na odpis. Nelze na něm promítat a muselo pryč.

„Největší problém je v tom, že plátno je z plastových kusů, které se k sobě musí zatavit, není sranda je sehnat,“ řekl Motyčka.

Provoz kina musel přerušit. „V neděli bylo stejně hnusně, takže jsem rád, že jsme promítání nemuseli rušit výhradně kvůli díře v plátnu,“ konstatoval.

„Kusy plátna uletěly poměrně daleko, dlouho jsme je hledali,“ uvedl Motyčka.

Za způsobenou škodu ovšem nemůže jen počasí. Trochu si to zavinili i sami pořadatelé, kteří letní kino stavěli na poslední chvíli a plátno nebylo pořádně upevněné. „Štve mě, že tam nemůžeme být na stálo a s areálem se pořád musí manipulovat,“ mrzelo Motyčku.

Pardubický „letňák“ patří k nejnavštěvovanějším letním kinům v republice, každoročně do něj zavítají desítky tisíc lidí.

„Cítím zodpovědnost dát to co nejdříve do kupy, ale teď vůbec nevím, kdy zase začneme promítat,“ přiznal Motyčka.