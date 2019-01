Pardubické letní kino bude letos fungovat od května do září

Lidé z Pardubic a okolí už 13 let mohou trávit každý prázdninový večer zadarmo v letním kině. Letos si však oblíbenou zábavu budou moci užívat mnohem déle. Hlavní pořadatel bezplatného promítání se rozhodl naplno využít možností nového areálu u Wonkova mostu a chce promítat plné čtyři měsíce v kuse.



„Prvním odtajněným překvapením je významné rozšíření počtu promítacích dní 14. ročníku Pardubického letního kina. Začátek promítání bude 14. května a konec až 14. září,“ řekl promotér letního kina Jan Motyčka.

Změn bude ale více. Pořadatelé chtějí výrazně zvýšit kvalitu areálu, který díky jistotě setrvání na jednom místě mohou budovat více „napevno“.

„Zásadní by měla být proměna zázemí, koncipovaného nikoliv jako dočasné a improvizované tábořiště dvouměsíčního festivalu, nýbrž jako víceúčelový areál s kapacitou až čtyři tisíce diváků budovaný s výhledem dlouholetého využití,“ uvedl Motyčka.

S tím podle něj souvisí možnost mnoha inovací, mimo jiné nové prostorové ozvučení minimalizující hladinu zvuku mimo areál, scénické osvětlení, nové bary a restaurace, dětská hřiště, sekce rozdělené na kuřácké a nekuřácké, profesionální security a mnoho dalších překvapení. To vše má respektovat významný krajinný fenomén, který si Pardubice jako jedno z mála měst v Evropě doposud udržují.

„Z centra města lze proto k nově vzniknuvšímu domovu kina na břehu Labe dojít za několik málo minut. Je to pro nás naprosto ideální místo a má smysl ho rozvíjet,“ doplnil Motyčka.

To, co se však za třináct let konání největšího biografu pod širým nebem v České republice osvědčilo, zůstane zachováno. Tedy projekce zdarma, premiéry, mimořádné projekce a také pravidelné návštěvy tvůrců k filmovým projekcím.

„Současně zůstane zachován velký akcent na dramaturgickou skladbu programu. Nezařazujeme totiž filmy ad hoc, ale systematicky,“ řekl Jan Motyčka.

Nadále tak bude platit, že středy patří dětem, pátky se nesou ve znamení současné tuzemské tvorby, soboty ve znamení snímků oceněných Oscarem a neděle patří celosvětově úspěšným hitům.

Loni kino prodělalo půl milionu

Přesto má letní kino i své velké problémy. Podle oficiálního dokumentu, který poslal Motyčka na magistrát, jenž mu ročně dává 600 tisíc dotace, kino loni prodělalo půl milionu. Podle Motyčky musel ztrátu hradit ze svého.

„Velmi se nám prodražila nutná elektrifikace areálu. Představa, že elektřinu bude možné do areálu dostat prodlužovačkou, velice brzy vzala za své. Ze začátku zajišťovaly ‚pohon‘ kina agregáty, což nás stálo hodně na naftě, a pak jsme museli budovat kilometr dlouhé nadzemní vedení vysokého napětí. Náklady spojené s touto stavbou byly vysoké,“ dodal Motyčka, který v kině trávil každý letní večer a právě s přívodem proudu se trápil celý červenec.

„Celý organizační tým se celé léto ze všech sil snažil, aby se diváci i přes tyto polní podmínky – obrazně i doslova – cítili komfortně. Letošní ročník byl však pohledem pořadatelů ten nejnáročnější, a to samozřejmě včetně ekonomických konsekvencí,“ řekla prezidentka letního kina a bývalá starostka prvního obvodu, za jejíž vlády kino vznikalo, Hana Tomanová.

Pořadatelé se však od politiků dočkali odměny v podobě toho, že jim pronajali pozemek na břehu Labe na pět let a navíc podepsali opci na dalších pět sezon.

„Věříme, že nyní, díky vstřícnosti vedení města a podepsané smlouvě na pronájem prostoru pro letní kino na pět let s následnou pětiletou opcí, se podaří aktuální finanční situaci letního kina stabilizovat,“ řekl předseda spolku Zelená brána Polabí Leoš Kvapil, který kino podporuje.