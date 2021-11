Letiště v Pardubicích se opět zvedá, využilo ho dvakrát více lidí než loni

Kvůli koronaviru letiště v roce 2020 využilo jen něco přes 34 tisíc lidí a společnost East Bohemian Airport prodělávala. Nyní je situace lepší.



„Máme za sebou těžký rok, ve kterém přišel i nový ředitel Ivan Čech. Přesně 72 118 lidí už letos prošlo terminálem, což už je více než dvojnásobek loňských čísel. Proto věřím, že už se letiště odrazilo ode dna,“ uvedl člen představenstva firmy a zastupitel za ANO Jan Hrabal na čtvrtečním zasedání městského zastupitelstva.

Zároveň oznámil řadu nových linek, které se novému vedení firmy patřící městu a kraji povedlo sehnat. „V prvé řadě jsme rádi, že pokračuje pravidelná linka do španělského Alicante, která je u lidí velmi oblíbená. Na léto pak máme nové chartery do Řecka či Egypta. Další jsou v jednání,“ doplnil Hrabal a u některých kolegů vyvolal nadšení.

„Chci novému vedení firmy EBA vyseknout poklonu za to, jak letiště vede. Je moc dobře, že jsme loni v těžké době letiště podpořili,“ uvedl poslanec, krajský a městský zastupitel za hnutí ANO Martin Kolovratník.



Na druhou stranu, když politici dali zelenou stavbě nového terminálu Jana Kašpara, věřili, že se jednou zaplatí z výnosů firmy EBA. „Ano, takový byl původní, řekněme poměrně optimistický plán,“ potvrdil Hrabal.

Ovšem politici z krajského úřadu něčemu takovému nevěřili ani po dostavbě díla za zhruba čtvrt miliardy korun a svou třetinu ceny zaplatili ihned. Nyní k tomu musí přistoupit i město.

„Kraj při stavbě zaplatil za terminál rovnou, my jsme pak ručili směnkou. Nyní bychom to chtěli narovnat. A s krajem se domluvit. Budeme platit úvěr do roku 2027 včetně. Navýšíme také základní kapitál firmy EBA nepeněžitým vkladem. To znamená, že jí město poskytne pozemky určené na rozvoj. Koncept smlouvy je s krajem předjednán,“ uvedl náměstek primátora Jan Mazuch z ODS.

V praxi to znamená, že do roku 2027 za letiště pošlou na účty bank zhruba 77,5 milionu korun. To dělá 13 milionů korun ročně. „Pokud se ta smlouva uzavře, tak bude pokrývat splátky jen do roku 2027, ale úvěr za terminál budeme platit do roku 2032. Tak je otázka, zda to nedotáhnout až do konce,“ uvedl zastupitel a poslanec za ODS Karel Haas.

Pardubické letiště vzniklo za první republiky. Do roku 1995 sloužilo především k vojenským účelům. Je ostatně stále vedeno jako vojenské. Armáda se tak stará o startovací plochu a okolí. Provozovatelem civilní části letiště je společnost East Bohemian Airport, jejímž vlastníkem je statutární město Pardubice, které vlastní 66 procent akcií, a Pardubický kraj. Ten pak drží 34 procent akcií firmy.