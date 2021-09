Pardubické letiště by mohla oživit cargo doprava, ve hře je i VIP přeprava

V relativně krátké době by mohlo pardubickému letišti plynout více zisků z carga než z osobní přepravy. Pardubické letiště proto s novým ředitelem, který nastoupil do své funkce letos v únoru, cílí na nákladní dopravu a jedná s dopravci.

Zatím to vypadá na dohodu s čínskou společností China Cargo Airlines. Firma vznikla v roce 1998 a sídlí v Šanghaji. Nepravidelnou linku by mohla provozovat už letos.

„Pokusíme se sehnat i další zboží, abychom byli soběstační také na exportu. Cargo by nám mohlo dělat více než 50 procent příjmů, svět ukazuje, že letecká nákladní doprava se může stát naší další opěrnou nohou,“ řekl šéf společnosti EBA Ivan Čech a dodal, že zboží a materiál by se mohl začít dovážet do Pardubic už letos.

„Protože se zrušilo strašné množství pravidelných linek, kde se překládal i letecký materiál, cargo hodně zdražilo a je po něm poptávka. Česká republika má 10,5 milionu obyvatel, nejsme tolik exportní, víc dovážíme. Je otázka, jak letadla naplnit nejen na importu, ale i na exportu,“ řekl Čech.

Terminál Jana Kašpara za čtvrt miliardy v roce 2020 využilo pouhých 34 238 cestujících. Přitom v nejlepších letech to bylo až o 150 tisíc pasažérů více. Letiště držely hlavně chartery do Bulharska nebo linky na Ukrajinu či do španělského Alicante. Letos prošlo letištěm 60 tisíc odbavených pasažérů.

Osobní přeprava se stále vzpamatovává z covidu a zisky je nutné hledat někde jinde. „Už před covidem nám třeba v Ruzyni radili, abychom se více soustředili na nákladní dopravu. Cargo kapacity totiž už v Praze téměř nejsou,“ uvedl poslanec a městský i krajský zastupitel za ANO Martin Kolovratník.

Podle Kolovratníka má Letiště Pardubice v cargu velký potenciál, a to hned z několika důvodů.

„V době pandemie tady přistávaly Ruslany se zdravotnickým materiálem. Naše dráha vyhovuje i těmto největším letounům na světě. To je velký bonus, o kterém hodně lidí před covidem ani nevědělo. Pardubice jsou navíc ve středu republiky, jsou dobře dopravně napojené,“ řekl Kolovratník.

Vzdušný přístav pro privátní klientelu

Letiště ale hledá i další zdroje příjmů, které by společnost měly dostat ze ztráty. Jedním z nich bude zřejmě spolupráce s firmou Aeropartner Richarda Santuse.

„Disponujeme flotilou rychlých, tichých a útulných letounů kategorie bizjet. Ty se vyznačují ultramoderní konstrukcí, jsou vybaveny barem, toaletou a sedadly až pro sedm cestujících. Zakládáme si na tom, že poskytujeme nekompromisně prvotřídní služby certifikovaného leteckého dopravce pro privátní klientelu na krátké a střední vzdálenosti,“ stojí na webu firmy, která si chce vedle terminálu Jana Kašpara pronajmout pět tisíc metrů čtverečních půdy.

„Aeropartner má v plánu v Pardubicích servisovat a hangárovat soukromé letouny, plus nabízet další své služby. V Praze se už nemají kam rozvíjet. Pozemky bychom jim pronajali na 50 roků. Armáda jako vlastník dráhy už s tím vyjádřila souhlas. Věřím, že to bude další dílek do rozvoje letiště,“ uvedl primátor Martin Charvát.

Civilní přeprava z Pardubic funguje od roku 1994. Akcie EBA drží ze dvou třetin město Pardubice, ze třetiny kraj. Počty přepravených pasažérů v letech kolísají, naposledy klesly kvůli pandemii, letecká doprava snížila přepravu po celém světě. A velmi málo je momentálně vytížen i pardubický terminál. Dnes na tabuli odletů svítila jen linka z Kyjeva.

„Jednáme s dalšími přepravci, ve hře je Petrohrad nebo Moskva. Otevřeli jsme i spolupráci s cestovními kancelářemi, které by nám měly pomoci v příští letní sezoně. Chceme vrátit odlety do Turecka nebo Řecka,“ dodal Čech.