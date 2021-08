Šelmy i křídlo letadla. Lidé v Holicích mohou rozhodnout o podobě lávky

Když město opravovalo před časem lávku přes Ředický potok, vyšla na 1,5 milionu korun. Při poslední kontrole stavu mostků, propustí a lávek pak Holice zjistily, že dalším adeptem na novou náhradnici je lávka u sanatoria Topas.

Vedení města tedy vyšlo z ceny, za niž už opravovalo, ale její návrhy nechalo zhotovit u budoucích architektů z katedry architektury ČVUT.

„Do zadání jsme dali i to, aby odráželo genia loci Holic. A to se povedlo,“ řekl starosta Holic Ondřej Výborný. „Když jsem viděl první návrh, říkal jsem si, že je to paráda, další mi přišel ještě lepší, zkrátka kdybych to měl hodnotit, řekl bych, že je to velká spousta muziky za minimální náklady,“ řekl na konto 17 návrhů Výborný.

Lávkou by se tak například mohlo stát pomyslné křídlo letadla, tak jak ho koncipoval jako lávku student Pavel Jelínek.

„Cílem mého návrhu bylo připomenout si letce RAF Václava Baumanna, který své mládí prožil právě v Holicích. Za druhé světové války emigroval a bojoval ve Velké Británii v RAF,“ uvádí v popisu svého návrhu Jelínek, který se při návrhu inspiroval lávkou pro pěší v Chicagu autora Franka O. Gehryho.

„Lávka svým tvarem připomíná křídlo letadla, které mírným obloukem překlenuje Ředický potok. Oplechování je přímým odkazem na letecký plech. Zábradlí je skleněné a odráží mraky a nebe,“ popisuje Jelínek.

Na africké výpravy holického rodáka Emila Holuba zase vsadila budoucí architektka Veronika Koubová. „Uživatelům lávky je umožněn zážitek z pozorování afrických zvířat jdoucích v těsné blízkosti vedle nich. V přímém kontaktu jim ale brání ocelová geometrizovaná tráva, která zároveň slouží jako zábradlí lávky,“ popsala Koubová.

Pro žlutou barvu lávky, která je městu blízká, ale zejména pro odkaz sochaře Karla Malicha se rozhodl Vojtěch Vodička.

„Inspiroval jsem se jeho plastikami ze 60. let. V nich prozkoumával tvorbu prostoru pomocí průniku geometrických ploch. I já jsem k lávce dospěl geometricky protnutím zahnutého trubkového profilu s válcovou plochou,“ uvádí v konceptu Vodička.

Spolurozhodnout o tom, jak bude frekventovaná lávka vypadat, mohou lidé až do konce září. Další porotou budou samotní pedagogové katedry architektury. Spolurozhodovat bude ještě komise nezávislých architektů pod vedením holického městského architekta, dalším hodnotitelem je komise složená ze zástupců města.

Z vítězů jednotlivých porot pak bude vybrán ten nejlepší. Pokud by nenastaly komplikace, mohla by lávka začít vznikat příští rok, to je však ideální varianta celého projektu.