Lávka na Švédský vrch má zpoždění, cenu zvedne dražší stavební materiál

Bez ohledu na současnou tíživou situaci ve stavebnictví stavba lávky na Švédský vrch v Chebu pokračuje. V současné době už je prostavěno asi 40 z celkových přibližně 120 milionů korun.

Dokončení prací se však o několik měsíců posune. Lávka by měla začít sloužit v září příštího roku. Uvedl to chebský místostarosta Ladislav Hrubý.



„Původně jsme se bavili o dubnu, ale už nyní je jasné, že k dokončení dojde později. Stavba však pokračuje, faktury za provedené práce průběžně podepisujeme. Nyní se dostáváme do fáze, kdy nás čekají vysoké částky k proplacení,“ řekl Hrubý s tím, že město už nad rámec smlouvy zaplatilo dva miliony korun za zemní práce, které nebylo možné předvídat, a nyní prověřuje další požadavek zhotovitele na proplacení další částky na vícepráce.

Do ceny zakázky by se také mohlo promítnout současné skokové zdražení stavebních materiálů, zejména železa.



„Ty vícepráce nicméně zatím ještě nevznikly, ale je předpoklad, že by k tomu mohlo dojít. Problémem je, že při navýšení ceny bychom zřejmě narazili na zákon o zadávání veřejných zakázek. Radili jsme se s právníky a zatím je tedy situace taková, že to možné není. Jednou už je cena vysoutěžená,“ konstatoval Hrubý.

Pro lávku je současná nepříznivá situace na trhu se stavebními materiály další komplikací, s nimiž se potýká od samotného začátku. Těsně po zahájení stavby totiž muselo dojít na pyrotechnický průzkum lokality, a to proto, že tehdejší nádraží a jeho okolí se stalo na konci 2. světové války cílem mohutných leteckých útoků spojeneckých vojsk.

Ani příprava na stavbu nebyla jednoduchá. Poté, co se ukázalo, že původní mostek je ve velmi špatném stavu a oprava nepřichází v úvahu, se radnice v létě 2016 rozhodla z bezpečnostních důvodů lávku uzavřít. Lidé, kteří trasu využívali při každodenní cestě do práce, tak začali areál nádraží obcházet. Namísto třísetmetrového úseku tak musí absolvovat cestu dlouhou přibližně dva kilometry.

O pár měsíců později došlo na snesení železné konstrukce. Jednalo se o složitou akci, protože lávka vedla nad trolejemi. Do Chebu kvůli tomu přijel jeden z největších jeřábů v republice.

Štíhlý most bude zčásti viset na lanech

Téměř ihned pak začaly práce na přípravách stavby nové lávky a jen necelý rok poté měla radnice k dispozici čtyři varianty, jak by mohla nová lávka vypadat. Přiklonila se k té nejlevnější, lávce z betonu za 52 milionů korun. Jenže se ukázalo, že navrhovaná podoba lávky neprojde. Stávající patky pilířů totiž stály příliš blízko kolejí, což současné bezpečnostní předpisy neumožňují.

Od té doby radnice hledala novou podobu lávky, která by splňovala požadavky města i železničářů. A tak se projektanti opět pustili do práce. Navrhli několik variant, mezi nimi i elegantní a štíhlý most pro pěší, jenž je zčásti zavěšený na lanech, který se líbil nejvíc. S žádostí o pomoc se pak Chebští obrátili na stát a uspěli. Na stavbu získali dotaci 82 milionů korun, pro zbytek sumy budou muset sáhnout do vlastní kapsy.

Jenže ani poté komplikace neustaly. Město hledalo zhotovitele stavby, která patří mezi nejnákladnější za poslední roky, hned několikrát. Uspělo až napotřetí. Tlačily jej zejména termíny, které bylo třeba dodržet pro získání dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury.

