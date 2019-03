Švédský vrch s centrem Chebu spojí nová lávka. Bude štíhlá a elegantní

Na projekt za bezmála 100 milionů korun chce město získat ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) dotaci. Zda uspěje, bude jasné začátkem léta.

„Jsme ve fázi před odesláním žádosti o dotaci na SFDI. Termín je do 12. března. Některé záležitosti jsme ještě minulý týden konzultovali s dopravní policií, nyní ještě čekáme na vyjádření Správy železniční dopravní cesty. Město už k této stavbě získalo souhlasné stanovisko ministerstva dopravy,“ uvedl chebský místostarosta Jiří Černý.

Tamní radnice chce na stavbu získat dotaci 85 procent z uznatelných nákladů, což představuje částku 70,5 milionu korun. K tomu je třeba připočíst podíl města ve výši 15 procent, tedy 12,5 milionu.

Cheb bude muset navíc zaplatit i to, na co se dotace nevztahuje, například výluky železniční dopravy.

„Celkem jsou odhadované náklady na lávku přibližně 100 milionů korun,“ upřesnil chebský starosta Antonín Jalovec.

Dodal, že nová lávka bude částečně zavěšená, protože současné bezpečnostní předpisy už neumožňují, aby pilíře mostu zasahovaly do kolejiště. Také by měla být delší než ta původní.

Z důvodu zajištění bezbariérového přístupu do městské části Švédský vrch, kde je třeba překonat výškový rozdíl osm metrů, ji architekt prodloužil přibližně o třetinu.

Celková délka přemostění tak bude téměř 400 metrů a povede více než 10 metrů nad terénem. Bude také širší, což umožní nejen pěší, ale i cyklodopravu. Podle předpokladů by lávka měla ústit na hráz rybníka za vlakovým nádražím.

Pokud bude město úspěšné a dotaci získá, stavět by se mohlo začít už letos. Dokončení lávky je plánované koncem roku příštího. Sloužit by mohla od ledna 2021. Bez dotace by však město v nejbližší době lávku nestavělo.

„Teď máme výhodu, protože v rámci přípravy na dotaci jsme se dostali až ke stavebnímu povolení. S platným stavebním rozhodnutím se město k projektu může v budoucnu kdykoli vrátit a podle svých finančních možností zvážit, zda a kdy stavět,“ doplnil Jalovec.

Někdejší lávka byla původně zamýšlena jako přístup do železničního depa pro zaměstnance. Postupně byla prodlužována až na Švédský vrch. V roce 2016 ji město muselo nechat uzavřít, před rokem pak šla zrezlá konstrukce definitivně k zemi.

Lidé, kteří lávku využívali, tak nyní musejí areál nádraží obcházet. Namísto třísetmetrového mostku absolvují cestu dlouhou přibližně dva kilometry podél frekventovaných silnic, na nichž zčásti chybí chodníky.

Lávku před rokem rozebral obří jeřáb