Na křeslo hejtmana může v Pardubickém kraji letos pomýšlet pět lídrů

Jak hodně může vyzvednout popularita Babišova hnutí do čela kraje politiky ANO, kteří byli celé volební období v opozici neviditelní? Dokáže hejtman Martin Netolický s upadající ČSSD bodovat? A potvrdí Piráti, že se s nimi musí počítat i v regionální politice?

Jasné to bude na podzim po dalších krajských volbách. Usednout do křesla hejtmana může hned pět lidí. To proto, že favorizované hnutí ANO má bídný koaliční potenciál a v případě vítězství by opět těžko hledalo partnery k vládnutí.

Před třemi roky se hejtmanovi Martinu Netolickému z ČSSD a Romanu Línkovi z Koalice pro Pardubický kraj povedl po volbách manévr, kterým obešli politiky vítězného ANO.

Bezmála 23 procent získaných hlasů jim umožnilo jít do opozičních lavic a přemýšlet, co udělat příště lépe. Široká koalice ČSSD (18 %), Koalice pro Pardubický kraj (15,7 %), ODS (9 %) a STAN (5,6 %) si rozdělila posty a bez nějakých viditelných konfliktů vládla. Tím spíše, že ANO po povolebním knokautu už do ničeho nemluví.

„Koalice je dělná a pracovitá,“ pochvaloval si nedávno náměstek hejtmana Roman Línek (Koalice pro Pardubický kraj).

Pokud se zástupci dnešní koalice dohodnou, že budou spolupracovat dál, je těžké si představit, jak tomu Babišovo hnutí zabrání, i kdyby volby vyhrálo.

Předpokládaný lídr ANO poslanec Martin Kolovratník pochopitelně říká, že by krajskou vládu měl vést vítěz voleb.

„Pokud by byla vůle pro širokou duhovou koalici napříč všemi stranami, tak bych to podporoval. Byl bych pro to najít dohodu, nebojovat, tak aby to bylo ku prospěchu kraje,“ řekl pro MF DNES poslanec Martin Kolovratník.

Favorité krajských voleb Martin Kolovratník Poslanec za ANO, pardubický zastupitel. Téměř jistý lídr hnutí ANO. Roman Línek Náměstek hejtmana a lídr Koalice pro Pardubický kraj. Politik z KDU-ČSL byl čtyřikrát náměstkem, jednou hejtmanem. Martin Netolický Hejtman slouží ve funkci druhé volební období. Do voleb jde za ČSSD jako lídr koalice 3PK (Pro prosperující Pardubický kraj). Michal Kortyš Senátor a náměstek hejtmana kraje, zvolený lídr ODS. Do politiky vstoupil jako místostarosta Litomyšle. Daniel Lebduška Chrudimský zastupitel a krajský předseda strany byl zvolen lídrem Pirátů ve stranickém hlasování.

Scénáři o pokračování staré koalice také nahrává, že lídr ANO před volbami začal dělat to, co jej od možných partnerů ještě více vzdálí - kritizuje je, na což tu nejsou zvyklí. Jako například nyní kvůli tomu, že podle něj podepsali „nepříliš kvalitní smlouvy“ se soukromým dopravcem Leo Express na železnici.

Křeslo hejtmana by proto mohl získat zase člen velké koalice, který obdrží nejvíce hlasů - jako to bylo minule. Není tak vyloučeno překvapení, protože ve hře by pak byli (skoro) všichni.

Velkou šanci na křeslo hejtmana má Roman Línek z KDU-ČSL, a to hned ze dvou důvodů. Jeho Koalice pro Pardubický kraj má v krajských volbách velmi stabilní výsledky, od roku 2008 získala vždy více než 15 procent hlasů.

Navíc koaliční potenciál lidovců není ve srovnání s ANO velký, nýbrž obrovský. Jsou s nimi připraveni spolupracovat všichni.

Současné preference a předchozí výsledky ve volbách by dávaly slušnou šanci i ODS v čele se senátorem Michalem Kortyšem.

Kvůli volebním porážkám je na tom ČSSD zle, ale pohřbívat naděje hejtmana Martina Netolického v čele nové koalice s ošklivým názvem 3PK ještě nejde.

Profiluje se jako protibabišovský politik a netají se tím, že stávající krajská koalice mu vyhovuje. Myslí si také, že se lidé od hnutí ANO stále více odvrací, což by podle něj měly krajské volby potvrdit. „Nálada ve společnosti se mění,“ řekl Netolický.

Ve hře jsou celostátně silní Piráti s Danielem Lebduškou, kterému by určitě nedělalo potíže naskočit do koalice „všichni proti ANO“.

Možný je i jiný scénář. Totiž že se Kolovratníkovi podaří nahlodat hradby spojenectví současné koalice. Dost možná by za to ale musel zaplatit vyšší cenu, než by chtěl, a obětovat funkci hejtmana. To se ale nezdá pravděpodobné, z funkce poslance se na pozici náměstka hejtmana neodchází.

Stále ještě zbývá dost času, aby se na politické scéně odehrálo něco překvapivého, co by například obralo ANO o velkou část popularity, nebo naopak posunulo Piráty či ODS do role hlavního vyzyvatele.