Pardubický kraj letos čekají volby, stavby dálnice i nemocnic

Komunální volby

Na podzim vyrazí lidé v městech i obcích k volebním urnám, aby si zvolili nové vedení na následující čtyři roky. Termín voleb do obecních zastupitelstev určuje prezident republiky, a to vždy 90 dní před jejich konáním. Konají se každé čtyři roky, poslední komunální volby se konaly 5. a 6. října v roce 2018, v roce 2022 bude datum nejspíše velmi podobné.

Letní stadion

Na konci letošního roku by měla skončit oprava Letního stadionu v centru Pardubic. Stadion prochází kompletní obnovou za 380 milionů korun. Prvoligový stánek, který nabídne divákům 4 600 míst, má být hotový přesně do roka.

Zkušební provoz je plánován na 9. ledna 2023. Součástí opravy není rekonstrukce takzvané Brány borců, která zatím zůstane v původním stavu. Oprava památkově chráněné brány by ale měla následovat.

Nádraží v Pardubicích

O kus blíže bude oprava nádraží a hlavně přilehlého kolejiště v Pardubicích. Mají přibýt další opravená nástupiště a nádraží by mělo být postupně čím dál komfortnější. Komplexní modernizací projde i celé kolejiště. Všechna nástupiště budou ve výšce 550 milimetrů nad kolejí, tedy v úrovni podlahy moderních železničních vozů, což značně usnadní nástup a výstup z vlaku.

Opravený nadjezd

Hlavně řidičům z Pardubic a okolí se brzy uleví. Během dubna se totiž bude po více než roční totální opravě otevírat nadjezd u pardubické nemocnice. Ten byl v havarijním stavu a rekonstrukce se i kvůli tomu notně protáhla. Původně totiž měla končit už v listopadu. Oprava mostu přes železniční koridor vyjde zhruba na čtvrt miliardy korun.

Začne se stavět obchvat

Ještě důležitější dopravní stavba by pak měla vypuknout někdy během léta, jedná se o severovýchodní obchvat Pardubic. Ten má spojit sídliště Dubina s Polabinami.

Problém je však v tom, že budování zhruba tři kilometry dlouhé silnice se už několikrát odsouvalo a termínů zaznělo bezpočet. Nicméně Ředitelství silnic a dálnic se začátkem výstavby počítá.

Přibude další kus dálnice D35

Příští rok by se měl v Pardubickém kraji otevřít druhý úsek dálnice D35. Naváže na první část, která zatím končí v Časech na Pardubicku, a povede k Ostrovu na Chrudimsku.

Začít by v regionu mohly i další velké silniční stavby, pokračovat budou rozsáhlé rekonstrukce železniční sítě. Úsek Časy–Ostrov se začal stavět 13. května 2019, hotový by měl být do konce roku 2022. Měří 14,7 kilometru a obsahuje dvě desítky mostů včetně technologicky náročné a neobvyklé stavby mostu přes hlavní železniční koridor u Uherska.

Ten se buduje rozdělený na dvě poloviny po obou stranách trati, obě se následně propojí a zkompletují. Vzniknou také dvě mimoúrovňové křižovatky. Celkové náklady měly dosáhnout 3,2 miliardy korun bez DPH, vinou růstu cen stavebních materiálů se však zřejmě zvýší.

Začne růst obchvat Svitav

Ředitelství silnic a dálnic chce příští rok také začít stavět obchvat Svitav. Bude dlouhý 9,5 kilometru a bude jej tvořit přeložka silnice I/43 mezi Hradcem nad Svitavou a místní částí Svitav Lačnov. Na severu se napojí kruhovou křižovatkou na státní silnici I/35. Projekt počítá s osmi mosty, jednou mimoúrovňovou a dvěma okružními křižovatkami se státními silnicemi. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení firem Eurovia a M-Silnice. S cenou 786,9 milionu korun bez DPH se dostalo na 63 procent předpokládané hodnoty. Podle informačního letáku ŘSD by stavba měla být uvedena do provozu v roce 2024.

Nový centrální příjem otevřou v Ústí nad Orlicí

Ve velkých investicích bude pokračovat rovněž Pardubický kraj. Nejdříve by měla skončit výstavba centrálního urgentního příjmu nemocnice v Ústí nad Orlicí za půl miliardy korun, stavební část by měla být hotová začátkem ledna. Výrazně nákladnější je stavba centrálního urgentního příjmu v Pardubické nemocnici, s rozpočtem 1,652 miliardy korun je největší investicí v historii kraje. Začala letos v květnu, budova má být hotová do konce roku 2023.

Automatické mlýny se změní na galerii

Letos v červnu by měla skončit přestavba části bývalých automatických mlýnů pro potřeby Východočeské galerie. Veřejnosti se prostor na břehu Chrudimky v historickém centru Pardubic pak otevře v polovině roku 2023, nabídne až 1 000 metrů čtverečních výstavních ploch. Celkové náklady budou 390 milionů korun.

Festivaly mají termíny. Jestli budou, se uvidí

Pokud to epidemická situace dovolí, uskuteční se v kraji i několik tradičních kulturních a zábavních akcí. Patří mezi ně hudební festival Smetanova Litomyšl na přelomu června a července, pořadatelé již zveřejnili hlavní body programu.

V lednu by se měla uskutečnit přehlídka divadelních komedií Grand Festival smíchu v Pardubicích, začátkem letních prázdnin festival amatérského loutkářství Loutkářská Chrudim. Na „lepší časy“ zatím čeká Aviatická pouť v Pardubicích, která se loni musela uskutečnit bez diváků jen v přímém přenosu České televize.

Velká pardubická

Již 132. Velká pardubická se letos poběží 9. října. Předcházet budou nejen čtyři kvalifikační dostihy, ale také celá řada dalších dostihových dnů. Sezona na závodišti odstartuje zahajovacím dostihovým dnem 8. května. Naposledy se potom v Pardubicích dostihy poběží 22. října. V letošním programu nechybí ani tradiční výstava Koně v akci či závody ve všestrannosti.