Starosta pardubického Svítkova je zase vidět, tentokrát díky knize

Starosta Petr Králíček zaslal všem domácnostem ve svém obvodě dárek, a to knížku s názvem Z historie do současnosti Městského obvodu Pardubice VI. Publikace vyšla k 30. výročí založení malé radnice ve Svítkově. Náklad činil 2 500 kusů a obvod za ni dal z veřejných zdrojů 461 436 korun.

Na tom by nebylo nic divného. Emoce však u odpůrců dlouholetého starosty „šestky“ vyvolal pohled do knížky. „Předminulý týden dostaly všechny domácnosti v obvodu krásnou obrazovou publikaci prezentovanou průvodním dopisem starosty Králíčka. Okamžitě jsem začal přemýšlet nad tím, z jakých zdrojů byla jistě drahá kniha financována. Mé neblahé tušení, že se jednalo o zdroje veřejné, se potvrdilo hned na čtvrté stránce,“ uvedl Petr Štěpánek, obyvatel obvodu.

Podle starosty byl necelý půlmilion korun vynaložen účelně a smysluplně. „Kniha se myslím povedla. Mám na ni zatím jednoznačně kladné ohlasy,“ uvedl Petr Králíček, který je zároveň lídrem uskupení Pardubice pro lidi.

„Dílo se mi zdá povedené. Zatím jsem ho jen prolistoval a řekl bych, že se to celkem povedlo,“ dodal městský i obvodní zastupitel za Piráty Ondřej Karas.

Avšak jiný zastupitel v obvodu Martin Kratochvíl z KDU-ČSL kritizuje jinou věc než kvalitu díla. Podle něj starosta zneužil publikaci ke své kampani před volbami. „S tím, aby kniha vznikla, nikdo neměl problém. To jsem ale netušil, že pan starosta bude uveden jako její šéfredaktor a že v ní budou fotografie, jak dětem u školy předává dárky,“ uvedl Kratochvíl.

Starosta Králíček, který letos bude kandidovat na velkou radnici v rámci uskupení regionálních stran Společně pro Pardubice, kritiku opozičního zastupitele odmítá.

„Jsem starosta obvodu? Jsem. Kdo jiný by měl být v kapitole VIII. Současný Městský obvod Pardubice VI po boku ředitelky ZŠ Svítkov, jak společně vítáme prvňáčky?“ reagoval starosta, který má s Kratochvílem dlouhodobý problém.

„U tradičních každoročních akcí nemohou být na fotkách zastupitelé, kteří nepracují a na jednání zastupitelstva chodí jen sporadicky. Ono ani není možné je na tu fotku dostat, když na dané akce nechodí a sami žádné nepřipraví,“ reagoval ostře na kritiku starosta Králíček.

Nicméně i daleko smířlivější pirát Karas upozorňuje, že některé věci v knize být nemusely: „Je jasné, že pokud by tam podobné fotografie nebyly, byl by větší klid. Co se týče načasování před volbami, tak to prostě vyšlo. Výročí je skutečně nyní.“

S kritikou přichází také zastupitelka obvodu zvolená za ANO, bývalá náměstkyně primátora Helena Dvořáčková, která bydlí ve Svítkově: „Řekla bych, že knížka je hlavně o PR starosty před volbami. Byly dvě varianty díla a nakonec se vybrala ta, ve které byl větší prostor pro prezentaci pana Králíčka. Myslím, že z jeho strany jde už o takový kolorit. Podle mne je to trapné, politik by si měl najít možnosti sebeprezentace i bez využití veřejných peněz.“

Pracovníci obvodu pomáhali s kampaní

Sám starosta, který je v obvodě oblíbený a opakovaně v něm dosahuje dobrých volebních výsledků, podobnou kritiku odmítá s tím, že o všem rozhodovalo zastupitelstvo malé radnice:

„De facto hned třikrát se v zastupitelstvu obvodu hlasovalo o publikaci k výročí obvodu. Šlo o součást rozpočtu, součást veřejné úřední desky i webu. Vždy to proběhlo bez rozpravy a doporučení.“

Nicméně historie ukazuje, že starosta Svítkova nemá dlouhodobě problém jít při sebeprezentaci až na hranu nebo za ni. „Publikace posloužila i jako PR starosty Králíčka. Ostatně komunální volby jsou za rohem a on již v minulosti dokázal, že při snaze o sebeprezentaci nemá žádné morální zábrany,“ upozorňuje Petr Štěpánek na kauzy z minulých kampaní.

V té poslední poukázal Deník na to, že při rozvozu letáků a reklam využil starosta lidi i techniku z obvodní radnice. Starosta v říjnu 2018 otázky reportéra na využívání městského majetku během mítinku ignoroval, nakonec došlo i na odstrkování novináře z prostoru volebního stánku v centru města. O den později tvrdil, že vše bylo ošetřeno smlouvou.

„Na pronájem vozidla i služeb našeho obvodu uzavřelo hnutí Pardubice pro lidi s obvodem řádnou smlouvu, která je dle mých informací pro obvod z finančního hlediska velmi výhodná,“ uvedl Králíček.

Právě na znění této smlouvy se proto ptali po volbách i zastupitelé obvodu. Neuspěli však ani oni. V rozpočtu totiž starostou slibovaná částka chyběla v kolonce příjmů a ukázalo se i to, že žádná smlouva na užití automobilu zřejmě nikdy ani nevznikla. „V rozpočtu to nenajdete – koupil jsem ze svého deset litrů nafty a pracovní četa si dala pět hodin prací navíc,“ uvedl starosta.

Na otázku, zda mu připadá normální takto zacházet s veřejným majetkem, Petr Králíček reagoval pouze slovy: „Omluvil jsem se, tím s tímto případem končím.“

Dvořáčková naproti tomu zdůraznila: „Nakonec vlastně vše šlo do ztracena. Přitom nešlo jen o rozvoz letáků, ale zaměstnanci obvodu mu pomáhali stavět i papírové králíky, kteří byli součástí starostovy kampaně.“

Děti dostaly trička s logem starostova hnutí

Další případ, kdy měl starosta problémy s prezentací své politické práce, se odehrál přesně před šesti roky. Tehdy při sportovních hrách dostaly stovky dětí ze ZŠ Svítkov trička od starosty s logem hnutí. Také barva triček jasně odkazovala na barvy domácí „stáje“ Králíčka.

Zákon přitom politickou propagaci ve školách zakazuje. Králíček se tehdy hájil tím, že logo bylo „úplně jiné“. Ve skutečnosti bylo až nápadně podobné tomu, které používá hnutí Pardubice pro lidi.

„Už jsem se potkal se starostou a řekl jsem mu, že taková situace by se neměla opakovat. Rozešleme také metodické pokyny všem ředitelům škol a školek ve městě a také starostům, aby se podobných aktivit vyvarovali,“ uvedl tehdy náměstek pardubického primátora odpovědný za školství Jakub Rychtecký.

Akce, která se konala na plochodrážním stadionu ve Svítkově, podráždila řadu rodičů sportujících dětí. A to dokonce natolik, že podali podnět školní inspekci. Starosta Králíček totiž nespojil propagaci svého hnutí s dětmi poprvé.

„V dubnu se žáci podíleli například na výsadbě lip ke Dni Země, které zakoupila strana starosty Králíčka. Lípy jsou opatřeny společně logem školy a hnutí Pardubice pro lidi,“ upozornila tehdy Eva Králová.

Inspekce však na aktivitách v šestém pardubickém obvodě neshledala nic špatného. Nutno dodat, že neprošetřovala starostu Králíčka, ale ředitelku školy Moniku Dobruskou.

„Z pohledu inspekce ředitelka neudělala nic špatného. Podle závěru inspektorů konala v dobré víře a byla uvedena v omyl,“ uvedl Rychtecký s tím, že postih by starostovi hrozil jen v případě, že by na něj někdo podal trestní oznámení.

Na to však nakonec nedošlo a starosta situaci ustál. „Jak jsme propagovali naše hnutí? Vždyť vámi zmíněné logo na tričku je úplně jiné než to našeho hnutí. A barva triček je náhodná. Z mého pohledu je vše v pořádku,“ prohlásil tehdy Králíček.