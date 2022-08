V létě poslaly Pardubice do škol 70 milionů na opravu jídelen i kuchyní

Jedna z největších prázdninových investičních akcí v pardubických školách začala nedávno v Základní škole Závodu míru. Ve škole pro 600 žáků zahájili rekonstrukci školní jídelny a gastroprovozu.

Město do ní investuje více než 34 milionů korun. Dalších 39,5 milionu během prázdnin vydá za opravy v dalších školách. Celkem tak během léta město Pardubice investuje do oprav svých školních budov téměř 74 milionů korun.

„Prázdninové opravy škol plánujeme pravidelně každý rok a každoročně do nich investujeme desítky milionů korun. Snažíme se stihnout co největší část oprav v době, kdy ve školách nejsou děti, ale ne vždy je to možné,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát z hnutí ANO.

Z logiky věci by tak bylo lepší takový projekt spustit na konci června či začátkem července. V druhé půli srpna je to z pohledu školního roku pozdě. Ovšem podle Charváta se původní plán startu oprav nepodařilo naplnit. „Právě rozsáhlá rekonstrukce školní kuchyně je akcí, která se za dva měsíce stihnout nedá. Navíc jsme museli opakovat výběrové řízení na dodavatele, v prvním kole se nám nepřihlásil žádný zájemce,“ dodal Martin Charvát.

Provizorní jídelna bude v tělocvičně

Modernizaci stravovacího zařízení zajistí dva dodavatelé. Stavebně firma Marhold, vybavením pak společnost MULTI CZ. Rekonstrukce přijde celkem na 34,4 milionu korun a potrvá zhruba půl roku.

„Stravování žáků bude zajištěno náhradním způsobem. V jedné tělocvičně bude zřízena provizorní jídelna, obědy se budou vozit z Univerzity Pardubice,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za školství Jakub Rychtecký s dodatkem, že právě školní tělocvičny na ZŠ Závodu míru procházejí o prázdninách opravami parket a přijdou město na více než 2,5 milionu korun.

V Pardubicích letos o prázdninách probíhají opravy v pěti základních a sedmi mateřských školách. Z velké části se jedná o rekonstrukce rozvodů, zejména elektřiny.

Město zřizuje 18 základních a 31 mateřských škol a investice do nich prakticky nekončí. Každoročně představují vyšší desítky milionů. Například do zateplení většiny svých školských budov město v minulosti investovalo zhruba půl miliardy korun a nyní řeší postupně další opravy, rekonstrukce školních kuchyní či školních hřišť nevyjímaje. Pravdou je, že větší stavební práce ve školách jsou na programu téměř každé prázdniny.

Během těch minulých dělníci opravovali či měnili střešní pláště na základní škole Erno Košťála a v jednom z pavilonů ZŠ v Prodloužené ulici a mateřské škole Sluneční. Došlo i na opravu střešního pláště na Domě dětí a mládeže Beta, který byl před zimní sezonou osazen i novými okny. Do oprav Bety tak město během letošního léta investovalo přes 16 milionů korun.

Nové hřiště pak dostaly děti ze základní školy ve Štefánikově ulici. „Namísto poměrně malého asfaltového hřiště a nádvoří ve vnitrobloku mají nyní k dispozici sportovní plochu s polyuretanovým povrchem, kterou budou využívat nejen pro míčové sporty, ale vejde se sem i rozběhová rovinka se skokem do dálky a běžecký okruh. Místo ‚ve dvoře‘ v centru města najde i dětské hřiště či kolárna. Rekonstrukce vnitrobloku školy za více než 7 milionu korun postupuje podle harmonogramu,“ uvedl Jakub Rychtecký.