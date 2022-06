Ze škol zmizí losos či hovězí, jídelny musí zdražit a vypustit řadu pokrmů

Některé školní kuchyně ceník zvedaly netypicky již v průběhu roku. Jiné tento krok plánují od září. Ke zvednutí cen přistoupí na začátku nového školního roku například Základní škola ve Velkém Beranově. Kuchařky této školní jídelny jsou držitelkami řady cen v celostátní soutěži o nejlepší školní oběd.

„Kdyby to šlo, zvedli bychom ceník už před dvěma měsíci. Nakonec jsme se dohodli, že zdražení bude až od září, aby se na to rodiče mohli včas připravit a přenastavit platby. Nemůžeme samozřejmě vyloučit, že se tento krok bude opakovat ještě v průběhu školního roku,“ připouští další možné zvednutí ceny vedoucí jídelny Jarmila Kalivodová.

Napnutý rozpočet kvůli zdražujícím se surovinám ovlivnil i skladbu jídelníčku.

„Upozornila jsem naše kuchařky, že budeme muset vařit finančně méně náročná jídla. Například lososa, jehož cena se vyšplhala opravdu velmi vysoko, jsme nahradili jiným druhem ryby či je místo něj filé. Také se mnohem víc zaměřuji na sledování prodejních, cenově výhodnějších akcí dodavatelů a snažíme se nakupovat co nejvýhodněji,“ poznamenává.

Po roce musí sáhnout ke zdražení obědů také Základní škola T. G. Masaryka v Jihlavě. Cena se tam od září letošního roku navýší v každé věkové kategorii o pět korun na oběd. Zatímco teď je oběd pro nejmenší děti na prvním stupni za 28 korun, nově se zvýší na 33 korun. Starší děti do čtrnácti let budou platit 35 korun.

„Důvodem je neúnosné zdražování potravin. Navíc očekávám, že od září bude ještě citelnější,“ obává se vedoucí školní jídelny Martina Marečková.

Aby do konce školního roku finančně vyšli, omezili na posledních čtrnáct dní výběr z jídel. Místo dvou druhů vaří nyní jedno.

„Kvůli vysokým cenám hovězího masa jsme také nakupovali více vepřového, které je cenově přijatelnější. Omezili jsme i ryby, protože už by nezbylo na ovoce nebo jogurty,“ popisuje Marečková úsporná opatření.

Kilo másla ze 112 na 245 korun

Nový ceník bude mít od září také školní jídelna na Základní škole Kollárova. Ta vaří pro celkem tři školy v Jihlavě. Obědy tam zdraží po třech letech. Nově budou platit rodiče školáků o čtyři koruny navíc na oběd u všech věkových kategorií.

„Bojujeme. Když kilo másla stálo v prosinci 112 korun a nyní 245 korun, tak už je to znát. Kuřecí prsa jsme kupovali od stovky do 130 korun a nyní je cena už na 200 korunách. Naštěstí jsme velká školní jídelna, a pokud je více strávníků, tak je to výhodnější. Menší školy s méně strávníky už musely zdražovat v průběhu roku,“ připomíná vedoucí jídelny Helena Sidimáková.

Únorové zvednutí cen na úroveň ostatních škol ve městě má za sebou například také Základní škola V Sadech v Havlíčkově Brodě. Od ledna se zvyšovalo i na Základní škole Švermova ve Žďáře nad Sázavou.

Rodiče neprotestují, zdražení chápou

Rodiče většinou zdražení školních obědů chápou. „Překvapilo mě, že jsem dosud od rodičů nezaznamenala žádnou negativní reakci na zvýšení cen. Je patrné, že společnost vidí, jak ceny stoupají, a chápou to,“ poznamenala vedoucí velkoberanovské školní jídelny.

„Dalo se to čekat. Zdražuje se všechno a všude. Naše rodina to finančně unese a já si klidně připlatím. Hlavně když bude jídlo dětem chutnat,“ říká otec, který má děti na ZŠ Kollárova v Jihlavě.

Školní stravování je služba, kterou stát zčásti dotuje. Rodiče tak platí jenom část nákladů. Pro některé nízkopříjmové rodiny však může i takovéto navýšení znamenat finanční problém. Rodiny mohou zažádat o pomoc, a to díky různým dotačním programům, do kterých jsou zapojeny ministerstva, kraje, ale i neziskové organizace.

Například na Vysočině už šestým rokem funguje projekt Potravinová pomoc dětem v Kraji Vysočina. Peníze z dotace ministerstva práce a sociálních věcí přerozděluje hejtmanství podle zájmu škol a jednotlivých rodin zapojených v projektu. Příspěvek je určen pro děti od tří do 15 let z rodin v hmotné nouzi.

„Do dnešního dne je potvrzeno 472 dětí a odebráno 38 955 obědů. Zájem o potravinovou pomoc se od roku 2016, kdy se Kraj Vysočina do projektu zapojil, zvyšuje, jak na straně počtu podpořených dětí, tak zapojených partnerů. Původní počet partnerů byl čtyřicet a nyní je 65,“ řekla Pavla Poulová z odboru sociálních věcí krajského úřadu.