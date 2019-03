D35 spojí s Hitlerovou dálnicí u Starého Města jen dva pruhy

Budoucí dálnice D35 je často prezentována jako alternativa k D1.

Jenže počáteční pokračování z D35 dále k Brnu se nebude stavět jako dálnice. Vyplývá to z plánů Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které s komunikací se čtyřmi pruhy nepočítá.

Až řidiči opustí dálniční křižovatku na D35 u Starého Města, cestou na Moravu pojedou první kilometry opět po „obyčejné“ silnici. Ta má měřit přes 3,3 km a D35 spojí se současnou I/35. Hned za ní naváže cesta na Brno i s následným využitím Hitlerovy dálnice (označované jako D43). Přivaděč ovšem bude s určitostí jen se dvěma pruhy.

„Ve většině trasy je přivaděč v trase dálnice D43, ale nebude se to stavět jako polovina dálnice,“ uvedl Karel Dusbaba z projekční firmy Valbek při projednání územního řízení ke stavbě D35 Opatovec-Staré Město.

Znamená to tedy, že silničáři nechystají ani případné výhledové rozšíření na čtyři pruhy. Stavba polovičního profilu s pozdějším dobudováním na plnohodnotnou dálnici přitom není nijak výjimečná záležitost. Děje se tak například u dálnic D3 či D7. Širší nadjezdy či větší výkupy pozemků, které by v budoucnu výrazně uspíšily přípravu, se ale u této stavby neplánují.

„Zemní těleso ani výkupy se nebudou provádět na čtyřpruh,“ prohlásil Dusbaba.

Cílem ŘSD je, aby na úsek D35 za Starým Městem ihned navazovalo pokračování k Mohelnici. Jenže tento poslední kus je v přípravě ve skluzu.

Zatímco u části Opatovec-Staré Město připravované pardubickou správou ŘSD má být tento měsíc vydáno klíčové územní rozhodnutí, v případě úseku ze Starého Města do Mohelnice (pod patronací olomoucké pobočky ŘSD) získala stavba teprve loni kladné souhlasné stanovisko jejího vlivu na životní prostředí - tzv. EIA.

Podle všeho tak na sebe obě stavby časově nenavážou a z D35 budou desítky tisíc vozidel sjíždět na dvouproudou silnici.

Provoz na Brno zhoustne

To by sám o sobě nebyl problém, jelikož by šlo jen o dočasné řešení. Silničáři však hodlají z jihovýchodu Pardubického kraje dále na Moravu vést novou dálnici D43.

Ta má nahradit stávající I/43 táhnoucí se od Svitav do Brna. Cesta po ní je již nyní kvůli výškovému převýšení či průjezdu řadou měst a obcí značně nepohodlná a nebezpečná. A dá se čekat, že po dostavbě D35 ke Starému Městu (či už jen ke Svitavám) intenzita provozu na současné I/43 ještě vzroste. O dostatečné kapacitě připravované propojky proto mají někteří řidiči pochybnosti.

„Ta I/43 místo D43 je opravdu hrozivá. Snad přece nemůžou uvažovat o 1+1? Pokud tam opravdu i ve výhledu má být do cca 12 tisíc vozidel, tak ale minimálně musí být třípruh kvůli předjíždění kamionů,“ uvedl jeden z diskutérů na dopravním fóru.

Podle specialisty na historii dopravního stavitelství a stavbu Hitlerovy dálnice Tomáše Jandy ale bude kapacita přivaděče v dané variantě stačit.

„Odborníci by však měli počítat s tím, aby bylo možné po případné dostavbě komunikace 43 tento přivaděč jednoduše a bez větších komplikací rozšířit na plnohodnotnou dálniční komunikaci,“ doporučuje Janda.

Jak již ale bylo zmíněno, s tím záměry ŘSD nepočítají. Od Brna měla Hitlerova dálnice vést až do polské Vratislavi. V pokročilém stadiu rozestavěnosti se však za války práce zastavily. Od té doby zůstaly viditelné zbytky v krajině netknuté a stále čekají na další případné využití. To však neplatí u jejího severního konce v okolí Moravské Třebové.

„Trasa původní dálnice v Městečku Trnávka je zastavěná od 70. let minulého století domy a v obci Rozstání by se muselo několik domů zbořit. S tím počítali i Němci na přelomu třicátých a čtyřicátých let. Nelze tedy hovořit o využití této trasy, tedy původní německé dálnice,“ uvedl Janda.

Kvůli nynější zastavěnosti území se proto trasa přivaděče k D35 musela od stopy původní Hitlerovy dálnice posunout asi o tři kilometry.